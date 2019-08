El pare d'un escocès mort a Lloret en una baralla el 2012 vol que es reobri el cas

Els familiars de Craig Mallon, assassinat a Lloret de Mar l'any 2012, reclamen que s'obrin noves diligències en la investigació del seu cas. Segons recull el diari escocès The Scottish Sun, a les imatges de les càmeres de seguretat de les discoteques on Mallon hauria estat abans de rebre un cop de puny al cap mortal, hi podrien aparèixer testimonis clau dels fets. El mateix mitjà explica que el pare de la víctima, Ian Mallon, hauria identificat i escrit a un d'aquests joves per tal de demanar-li informació, però que no hauria obtingut resposta.

Un altre mitjà escocès, The Daily Record, recull que el grup de joves que podria haver presenciat el crim és d'origen francès. El rotatiu expressa que la família de Mallon juntament amb el detectiu privat David Swindle, van identificar quatre individus d'origen francès en les immediacions del lloc on es van produir els fets, però que aquests no han respost cap de les seves peticions: «Tenim cintes de càmeres de seguretat que demostren que aquest grup de joves francesos estaven allà i que es corresponen amb les descripcions dels joves amb qui es van barallar. Les autoritats espanyoles haurien d'estar fent tot el possible per arribar al fons de la qüestió», apunta Ian Mallon al mitjà.

«Sigui com sigui, és decebedor que, després de saber el recorregut d'aquest grup de joves i per què volem parlar amb ells com a potencials testimonis de la mort d'en Craig, no hagin respost a les nostres demandes per parlar amb ells», apunta l'investigador en declaracions al rotatiu britànic.



Noves diligències

En declaracions a Diari de Girona, l'investigador de la família, David Swindle va expressar ahir que la família «té la impressió que la policia espanyola prefereix no actuar i deixar el cas en un calaix». Swindle, investigador de la policia escocesa durant trenta anys abans de passar al sector privat, va apuntar que en els darrers set anys, des del dia de l'assassinat, els Mossos no han trobat ni un sol sospitós del crim: «Pensem que la policia hauria d'estar prenent declaració a aquests joves francesos, ja que en set anys no han tingut ni un sol sospitós». L'investigador apunta que la família, en veure que passava el temps i no succeïa res, es va reunir amb el ministre de Justícia escocès, Humza Yousaf, per tal de demanar una reunió a tres bandes amb els representants del consulat espanyol, que segons l'investigador van declinar la reunió. «Imagina't que el teu fill marxa a celebrar el comiat de solter del seu germà i torna en una caixa de pi. L'únic que vol la família és saber que hi ha algú que treballa per fer justícia», va dir Swindle.



El documental

Un documental del 2018 emès per la BBC escocesa, Killed abroad (assassinat a l'estranger), reconstrueix la mort de Craig Mallon i els seus darrers dies de vida. En el llargmetratge s'exposen els fets que van causar el seu assassinat.