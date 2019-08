Blanes actualitza l'ordenança de taxis

L'Ajuntament de Blanes ha actualitzat l'ordenança dels serveis de taxi. La normativa es va aprovar per ple el passat mes d'abril amb l'anterior govern i fins aquest mes d'agost no ha entrat en vigor. Entre les millores introduïdes destaca el canvi que permet als taxistes treballar en dies de descans en períodes d'alta activitat -com als mesos d'estiu, festes locals o festes de nadalenques.

L'ordenança apunta que aquest canvi sobre els dies festius s'autoritzarà en «determinats dies i temporades» i permetrà als taxistes suprimir de manera voluntària el seu dia de descans per donar millor resposta a l'augment de serveis. D'altra banda, es liberalitza l'horari comprès entre les vuit del vespre i les sis del matí durant la revetlla de Sant Joan, la nit de Nadal i Cap d'Any.



El dia de descans

Per tal de regular el servei de taxis al municipi, format per una trentena de vehicles, la normativa obliga els conductors de taxis a descansar durant 24 hores un dia a la setmana, un fet que si incompleixen implica una sanció econòmica.

Tot i que això s'ha regulat recentment, el president de l'associació de taxis de Blanes, Alberto Martín, matisa que el sector ja ho estava posant en pràctica: «Sempre ho hem fet, almenys en el temps que porto treballant a l'estiu sempre hem treballat cada dia. És la nostra font d'ingressos principal».

Aquest professional puntualitza que ha notat una davallada i un canvi en la tendència del turisme que des de fa uns anys afecta el sector: «La crisi va ser un punt d'inflexió, abans es treballava molt amb empreses i ara moltes companyies contracten transport privat». Segons Martín, la tendència és negativa des del 2008, tot i que afegeix que «per sort» no han notat intrusisme en el sector per part de Vehicles de Transport amb Conductor (VTC). Martín considera que això és «positiu», ja que la principal font d'ingressos es produeix durant els mesos d'estiu: «Penso que hem baixat un 20% els ingressos en comparació a l'estiu passat, imagina't això amb VTC i si haguéssim de fer un dia de descans, seria impossible».



Més modificacions

Entre els canvis que s'han introduït, a partir d'ara tots els taxis podran tenir capacitat de fins a set places per als vehicles no adaptats i fins a 9 places en vehicles adaptats (PMR), inclosa la persona que condueix. En aquest darrer sentit, els taxis adaptats (PMR) prestaran servei de forma prioritària a les persones amb discapacitat però, en el cas d'estar lliures, estaran en igualtat de condicions amb els altres taxis no adaptats per donar servei a qualsevol ciutadà.

Per la seva banda, els taxistes interessats en la prestació del servei de taxi adaptat (PMRC) podran demanar el canvi. D'altra banda, a diferència del que passava fins ara, amb l'entrada en vigor de l'ordenança, tots els taxis estaran en una única ubicació, i no com fins ara, que estaven dividits uns i altres vehicles.