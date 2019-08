La plataforma SOS Lloret denuncia una construcció il·legal a Can Juncadella

La plataforma SOS Lloret ha denunciat la construcció d'una casa en un espai protegit a la muntanya situada al Massís de les Cadiretes, al costat de la platja de Canyelles. La finca -coneguda popularment com Can Juncadella- és propietat de l'empresa Flinder Data, vinculada a l'expresident del Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, qui hauria construït un habitatge de planta baixa en un dels extrems del bast territori que engloba la propietat.

Els ecologistes alerten que la nova construcció de Can Juncadella vulnera el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), la Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), el Lloc d'Importància Comunitària dins de la Xarxa Natura 2000 (LIC), el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner i la Llei de Costes. «Quan ell va adquirir la propietat ja no s'hi podia fer res, però pels seus nassos va fer una mansió de 3.000 metres quadrats, i això sembla que és la casa dels convidats», explica Lluís Picard, membre de SOS LLoret. La construcció, que es pot visualitzar des del mar, és una casa de color blanc de planta baixa, d'entre 100 i 200 metres quadrats de grandària, que s'hauria construït entre els mesos de maig i juliol. L'entitat assegura que abans d'aquests mesos no tenia constància de la seva existència i afirma que estan estudiant portar aquests fets davant la Fiscalia.

Els activistes critiquen que des del 2009 -quan l'empresa vinculada a Nazarbayev va adquirir Can Juncadella per construir-hi una mansió de luxe- s'han comès «un munt d'irregularitats». Amb la construcció ara denunciada, l'empresa Flinder Data disposaria d'almenys tres edificacions: dues a la finca de Can Juncadella i una a cala Juncadella.

Els ecologistes recorden que, l'any 2008, el govern municipal -liderat per Xavier Crespo (CiU)- va declarar la caseta de la cala Juncadella d'utilitat pública: «L'única manera que tenien els propietaris de poder legalitzar la caseta de la cala -i que va inspirar algun llest- va ser declarar-la d'utilitat pública amb un conveni de cessió que va permetre que la reformessin quan no es podia edificar», explica Picard. L'activista subratlla que els propietaris de l'espai no han respectat «cap» normativa des que van adquirir la propietat.



Expedient sancionador

El regidor d'urbanisme de l'Ajuntament de Lloret de Mar, Albert Robert, va confirmar que el 23 de juliol els serveis d'inspecció municipals van obrir un expedient «de restauració de la legalitat urbanística» als propietaris de la finca per «l'execució d'obres sense llicència i no legalitzables».

Preguntat pels terminis d'execució d'aquest expedient sancionador, Robert va assegurar que aquests «no estan fixats», tot i que podrien anar acompanyats d'una sanció econòmica: «Se li ha decretat que torni a restituir l'espai perquè no tenia permisos. En base a això, ara ja se l'ha requerit, té 15 dies per contestar, després un cop enviï les al·legacions s'haurà de veure vejam què».



El milionari

El milionari amb qui es vincula la finca de Can Juncadella és Nursultan Nazarbayev (1940). Aquest va ser president del Kazakhstan entre desembre de 1991 i març de 2019. Segons el setmanari The Diplomat, l'expresident hauria acumulat una fortuna de 3.800 milions de dòlars. La mateixa publicació apunta que la filtració dels Papers de Panamà va posar de manifest diverses societats offshore a les illes Verges Britàniques a nom del seu net vinculades al gas i al petroli, un fet que les autoritats de Kazakhstan es van negar a investigar.

Com a administradora única de Flinder Data apareix Olga Aristova, una executiva empresarial resident a Catalunya, que el 2015 va substituir en aquest mateix càrrec Assylbek Karibayev, vinculat a una petroliera del Kazahastan. No obstant això, en els cercles polítics locals sempre s'ha relacionat la mansió amb el president Nazarbáyev i amb un dels seus gendres.