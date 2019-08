Cassolada a les portes d'una discoteca de Blanes.



Un nombrós grup de veïns es va concentrar la nit de dissabte davant d'una de les discoteques que ha aixecat més polèmica de la zona d'oci nocturn de la població.





Durant l'estona que va durar la manifestació -segons es pot veure en els vídeos que s'ha penjat a les xarxes socials- i equipats amb paelles i olles, van clamarTambé portaven pancartes on es podia llegir "solució discoteques conflictives ja".Aquesta manifestació és la primera de les accions que preveu fer aquesta organització veïnal que s'agrupa sota la plataformasegons manifesten a través de les xarxes socials.Els veïns del barri de Els Pins i la Plantera fa molt de temps que denuncienque pateixen després del tancament de les discoteques de la zona. L'anterior i l'actual equip de govern estan intentant trobar fórmules per tal que no es repeteixin però els veïns, amb aquest acte han tornat a denunciar la problemàtica.La cassolada arriba pocs dies després, com va informarCal recordar que el govern municipal va arribar a un acord per retirar el veto horari a les discoteques, que no s'ha aplicat, i ara negocien un conveni que implica la suspensió de la mesura restrictiva a canvi de la retirada de les accions jurídiques empreses per la patronal.