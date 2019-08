Les plaques identificatives d'apartament turístic, reclam pels lladres a Lloret

La Plataforma d'Habitatges d'Ús Turístic (HUT) de Lloret de Mar ha denunciat un augment de robatoris en els seus allotjaments a causa de les plaques d'identificació que els obliga a tenir l'Ajuntament a la façana. Es tracta d'un distintiu que l'Ajuntament de Lloret de Mar els obliga a tenir per complir amb una ordenança municipal.

La intenció és que aquestes plaques identificadores senyalitzin quins són els allotjaments legalitzats i, d'aquesta manera, lluitar contra el frau que hi ha d'apartaments turístics il·legals. De tota manera, la mesura sembla haver tingut un efecte contrari, ja que en el que portem d'estiu s'han registrat 28 robatoris a l'interior d'apartaments al municipi, mentre que la temporada anterior en van ser 12.

El portaveu de la plataforma, Gonçal Pastor, ha recordat que ells ja van "advertir-ho" al govern municipal durant la redacció de l'ordenança, però que en aquell moment no els van fer cas. Ara, volen esperar-se a final de temporada per fer un balanç global de tots els robatoris i parlar tant amb l'alcalde com amb la Policia Local.

Pastor ha afirmat que ja veuen "bé el control" però creuen que "no cal la placa" identificativa, ja que això dóna informació als lladres que a l'interior hi ha turistes i poden tenir diners i altres objectes de valor. A més, el portaveu creu que la policia pot tenir "una base de dades actualitzada" amb la qual poder "verificar" si un apartament està legalitzat o no.

Els dos últims robatoris s'han produït aquest passat cap de setmana. En els dos intents de robatori els lladres van trobar els turistes a dins l'habitatge i els van poder foragitar. Els robatoris s'ha concentrat a les urbanitzacions de Serra Brava, Roca Grossa, la Riviera, Urcasa, Canyelles i els Pinars de Lloret. Els lladres acostumen a robar en habitatges on hi poden accedir a través de zones boscoses per evitar ser vistos pels veïns o possibles càmeres de seguretat.

Tots els HUTS de Lloret de Mar que estan legalitzats estan obligats a tenir plaques identificatives en compliment de l'ordenança d'Habitatges d'Ús Turístic que va entrar en vigor a principis de 2018 al municipi; i en elles hi ha de constar un codi QR a través del qual l'autoritat pot comprovar si disposa de la documentació actualitzada; també hi ha d'haver el número de registre de l'HUT, l'ocupació màxima de l'habitatge segons la cèdula d'habitabilitat i un telèfon de contacte de la persona responsable durant 24 hores .

La Plataforma s'ha reunit recentment amb els responsables de la comissaria dels mossos de Blanes per fer-los arribar la seva preocupació arran de l'augment dels robatoris als habitatges d'ús turístic aquest estiu i els han demanat més presència policial a les zones més afectades. En aquesta reunió els mossos van comunicar als representants de la Plataforma que, efectivament, les estadístiques policials reflectien un augment de robatoris a HUTS aquest estiu respecte a anys anteriors i que, per contra, havien disminuït en hotels.

Els gestors i els propietaris han de pagar 50 euros per cada placa identificativa i les han de tenir instal.lades a la façana de l'habitatge en un lloc visible. A més, en cas de robatori s'exposen a ser sancionats si no les tornen a comprar i les substitueixen per còpies. La Plataforma denuncia que un gestor va patir el robatori de 10 plaques en una mateixa nit i que les va haver de tornar a adquirir, cosa que s'evitaria –asseguren- si es disposés, per exemple, d'un registre d'HUTS legalitzats.