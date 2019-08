Cassolada contra l'incivisme en un local d'oci nocturn de Blanes

Un grup de veïns de la zona de l'oci nocturn de Blanes va realitzar una cassolada a les portes d'una discoteca. Els fets es van produir divendres 23 d'agost als volts de les 22 hores. Els manifestants van acudir amb cassoles i pancartes a la discoteca Arena com a senyal de rebuig per l'incivisme que es produeix als carrers. La cassolada va ser improvisada i la va convocar la plataforma Per uns barris més segurs de manera espontània.

Fons de l'entitat van expressar que estan «farts» de l'incivisme que es produeix al carrer: «Hi ha gent beguda tirada a terra, destrossen vehicles, llancen coses i intimiden els veïns que els criden l'atenció», va apuntar una de les portaveus, Anna Soteras. L'ens reclama a l'Ajuntament que solucioni aquest problema que ja és gairbé «endèmic»: «Fa anys que estem igual i això no canvia». Per aquest motiu, divendres han convocat una manifestació a les 19 hores a la plaça de l'Ajuntament.



Immobilisme polític

La cassolada arriba pocs dies després que el sector de l'oci nocturn de Blanes acusés l'Ajuntament de «xantatge». Cal recordar que el govern municipal va arribar a un acord a finals de juliol per retirar el veto horari a les discoteques, que no s'ha aplicat, i ara negocien un conveni que implica la suspensió de la mesura restrictiva a canvi de la retirada de les accions jurídiques empreses per la patronal.