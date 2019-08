Les plaques que indiquen allotjaments turístics a Lloret, reclam per a lladres

La Plataforma d'Habitatges d'Ús Turístic (HUT) de Lloret de Mar denuncia que les plaques identificatives que han de col·locar per normativa municipal en aquests allotjaments esdevenen un reclam per als lladres.

La plataforma, que conglomera uns 600 habitatges HUT dels aproximadament 2.000 que hi ha legalitzats al municipi, ha comptabilitzat 28 robatoris en els habitatges dels seus associats. El portaveu de l'entitat, Gonçal Pastor, atribueix aquests fets a les plaques identificatives: «L'Ajuntament va treure aquesta ordenança que ens obliga a identificar els pisos turístics amb una placa visible a la façana i s'ha convertit en un reclam per als lladres, que ja saben què van a buscar». Des de l'ens asseguren que el passat cap de setmana es van registrar els dos darrers robatoris.

Segons la teoria de Pastor, el modus operandi dels lladres consisteix a buscar els HUT que es troben en urbanitzacions envoltades de zones boscoses, per on els lladres són més difícils de detectar. El president de la plataforma destaca que els robatoris s'han produït a les urbanitzacions de Serra Brava, Roca Grossa, la Riviera, Urcasa, Canyelles i els Pinars de Lloret. Pastor assenyala que l'any passat es van registrar 12 robatoris en els HUT dels associats a la plataforma, 16 menys que els que s'han registrat durant aquesta temporada d'estiu. Per aquest motiu, reclamen a l'Ajuntament que estudiï la viabilitat de treure les plaques identificatives i substituir-les per un registre informàtic que comptabilitzi els HUT.

Pastor subratlla que en el moment en què es redactava l'ordenança van advertir que les plaques atraurien els delinqüents.



L'ús de les plaques

Tots els HUT de Lloret que estan legalitzats estan obligats a tenir plaques identificatives en compliment de l'ordenança d'Habitatges d'Ús Turístic que va entrar en vigor a principis de 2018; en elles hi ha de constar un codi QR a través del qual l'autoritat pot comprovar si disposa de la documentació actualitzada; també hi ha d'haver el número de registre, l'ocupació màxima de l'habitatge segons la cèdula d'habitabilitat i un telèfon de contacte de la persona responsable durant 24 hores.

Per la seva banda, el Regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Lloret, Jordi Sais, desmenteix la teoria de Gonçal Pastor: «No tinc les dades exactes a mà, però no és cert que hi hagi hagut un repunt de robatoris, a més no es disseminen segons el tipus d'habitatge». Segons Sais, aquestes plaques funcionen «molt bé» per tal que la Policia i els veïns puguin identificar els habitatges turístics amb facilitat.

Sais afegeix que «en general» a l'estiu es produeixen més robatoris que en altres èpoques de l'any a causa del turisme. En qualsevol cas, el regidor afegeix que l'Ajuntament està treballant per incorporar un sistema de videovigilància amb la finalitat de millorar la seguretat al municipi.