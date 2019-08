Un veí de Viladrau, ferit per l'explosió d'una bomba quan escalava als Dolomites

Part més alta de la Cima Presena, on ha tingut lloc l'accident.

Un veí de Viladrau ha patit cremades i contusions per l'explosió d'una bomba de la Primera Guerra Mundial quan es trobava fent una ruta a les Dolomites italianes.

Eloi Palau, fill del regidor de Medi Ambient del municipi Jordi Palau, ha patit l'accident en una zona de coves quan es trobava fent una excursió amb un company, segons ha informat l'Ajuntament a les xarxes socials.

Eloi Palau és una destacada estrella mundial del Bike Trial,, disciplina en la qual ha arribat a ser campió del Món i d'Europa Junior. El trobava a la zona amb uns companys després de participar en un campionat en el qual va arribar a les semifinals, classificiant-se com a 12è del món.

Segons informen els mitjans locals, l'accident va tenir lloc ahir al voltant de les 15 hores quan els serveis d'emergència van rebre l'avís i es van posar en marxa per intentar salvar els esportistes. El dispositiu va reunir especialistes de socors alpí, bombers de la zona així com artificiers dels Carabiners que hauríem arribat al lloc dels fets en helicòpter.

Tot i que encara no es coneixen els detalls del succés, els primers indicis apunten que els excursionistes estarien descendint la cima Presena cap al Madrone i la Vall Genova quan han arribat a l'entrada d'una cavitat a la part alta de la glacera, prop del telefèric, cap al pas del Lago Oscuro. La bomba hauria esclatat provocant-li ferides a les mans i hauria afectat també al seu company causant-li ferides i contusions. L'Eloi hauria pres la pitjor part i ha estat operat dels ulls i d'una mà. També ha patit ferides lleus a un peu i la panxa, segons l'alcaldessa de Viladrau, Margarida Feliu. L'ona expansiva els va impel·lir fora de la cova, prop d'un cingle. L'Eloi es troba a la unitat de Vigilància Intensiva acompanyat pels seus pares, recuperant-se de les operacions.

Zona de guerra

La zona coneguda com a grup dell'Adamello va ser un camp de batalla molt important durant la Primera Guerra Mundial per la seva importància estratègica i va ser bombardejat amb cruesa per part de l'artilleria italiana.