Dos accidents de trànsit en poques hores a Riudarenes i a Massanes

Els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) van atendre ahir dos conductors accidentats. El primer sinistre es va produir a les 15 hores a la carretera Gi-655, a Massanes. El conductor, que tenia problemes amb el cinturó de seguretat, va sortir de la via. L'accidentat va resultar il·lès. L'altre accident es va produir a quarts de quatre a la urbanització Can Fornaca. Segons fonts de Trànsit, un turisme va sortir de la via per causes que es desconeixen. Altre cop el SEM va acudir al lloc dels fets però no es van lamentar ferits.