Lloret defensa les plaques dels apartaments turístics i desmenteix un augment de robatoris

El regidor de Seguretat Ciutadana de Lloret de Mar (Selva), Jordi Sais, ha defensat la utilitat de les plaques identificatives dels apartaments turístics al municipi. Segons Sais, aquest distintiu "és una eina molt bona" tant per a empresaris, com per veïns i policia, per això ha apostat per mantenir-la com a requisit necessari en les ordenances dels Habitatges d'Ús Turístic (HUT) al municipi. El regidor també ha desmentit la denúncia que feia la Plataforma de HUTs aquest dilluns, en què afirmaven que aquest estiu s'havien produït el doble de robatoris en apartaments turístics a causa de les plaques. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han confirmat a l'ACN que durant l'estiu hi ha un lleuger repunt d'aquests delictes al municipi.

Les plaques identificatives dels apartaments turístics a Lloret de Mar (Selva) han obert una guerra entre l'Ajuntament i la plataforma d'Habitatges d'Ús Turístic (HUTs). Si bé la plataforma afirmava aquest dilluns que aquest estiu s'havien duplicat el nombre de robatoris als apartaments turístics del municipi a causa de les pistes que donaven les plaques als lladres, l'Ajuntament de Lloret de Mar ho ha desmentit.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Sais, ha afirmat que "les dades que han traslladat els Mossos d'Esquadra indiquen que no s'ha detectat un increment d'aquest tipus de delictes". De fet, Sais ha assegurat que "en alguns habitatges del centre no s'ha registrat cap augment". De tota manera, els Mossos d'Esquadra han matisat a l'ACN que si bé és cert que hi ha un lleuger repunt dels robatoris, no es tractaria d'una diferència gaire important respecte a la temporada passada. Tot i així, les xifres i les estadístiques no les donaran fins que no s'acabi la temporada, quan es faci el balanç final.

En paral·lel, Jordi Sais ja ha avançat que el govern local no té cap intenció de retirar les plaques identificatives que han de tenir els apartaments turístics, complint una ordenança municipal dels HUTs. El regidor ha destacat que aquests distintius són una "eina molt bona" pels empresaris perquè "s'identifica els habitatges que són legals i els que no".

Per altra banda, Sais ha detallat que a cada placa també hi ha de constar un número de telèfon del propietari i això havia estat una petició dels veïns perquè "tenen una referència amb qui contactar en cas d'incidència". A més, el distintiu també serveix per als cossos de seguretat que ràpidament tenen tota la informació de cada allotjament.

El regidor s'ha mostrat sorprès per la queixa dels empresaris, ja que "ningú ens havia traslladat aquest malestar" fins que van llegir la queixa als mitjans de comunicació.



Mesures de seguretat complementàries

El regidor de Lloret de Mar ha recordat que la majoria de robatoris s'ha produït en "habitatges unifamiliars en urbanitzacions" i això fa que "la resposta" policial "no és tan ràpid ni àgil com en el centre". Per això ha recomanat als propietaris d'aquests allotjaments, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, que instal·lin mesures de seguretat complementàries com ara una alarma o càmeres de videovigilància. "Els que han d'assegurar la seguretat dels hostes són els empresaris", ha reblat Sais.

De fet, el regidor ha detallat que en els hotels no s'ha produït cap malestar, ni cap suposat augment de robatoris "i també són allotjaments turístics". Per això ha recordat que hi ha determinats hotels i càmpings que compten amb seguretat privada per garantir que no es produeixin aquests delictes.



Una xarxa de càmeres de videovigilància

Tot i així, el regidor de Seguretat Ciutadana de Lloret de Mar ha recordat que properament instal·laran una "xarxa de càmeres de videvigilància" a les urbanitzacions del municipi. Amb això es vol controlar "tot el perímetre" i tenir registrats els vehicles que accedeixen a cada urbanització. Sais ha detallat que hi ha zones com el Condado del Jaruco que ja tenen càmeres i a l'urbanització Lloret Blau ja les han instal·lat.

Per això Jordi Sais confia en què "en breu estigui en marxa". Aquesta xarxa de càmeres de videovigilància va ser el projecte que va aconseguir més vots en els pressupostos participats del municipi el 2018.