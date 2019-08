Lloret reclama més policia durant els mesos d'estiu

Lloret de Mar es triplica durant els mesos d'estiu, però tot i això -en no ser considerat un municipi turístic pel Ministeri d'Interior- disposa d'una plantilla de 103 agents de Policia Local per afrontar una població que fàcilment supera els 100.000 habitants entre els mesos de juny i agost, els mesos de temporada alta.

Per aquest motiu, el Regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, Jordi Sais, destaca que si Lloret de Mar fos nomenat municipi turístic per Interior, podrien disposar de molts més efectius policials per afrontar el desgast que representa la temporada estival: «Durant els mesos d'estiu es triplica la població, i tot i que la col·laboració entre els cossos policials és molt bona, tenir més agents ens permetria, per exemple, cobrir millor els torns per tal que els agents puguin descansar».

Sais destaca que els agents locals no fan vacances durant l'estiu segons un conveni que així ho estableix. A més a més, compten amb el reforç de 43 agents de Mossos d'Esquadra, però apunta que tot i això, alguns aspectes, com per exemple la mobilitat, queden en un segon pla: «Els que som de Lloret sabem que a l'estiu ens hem de moure en moto degut al volum de cotxes, aspectes com la mobilitat es podrien reforçar si disposéssim de més agents». Tot i això, Sais subratlla que la tasca de les forces policials dels darrers anys ha estat «molt bona», ja que han aconseguit eliminar les baralles al carrer i les esbatussades que pels volts del 2011 eren «molt freqüents»: «Crec que des del 2011 s'ha fet una feina molt bona i podem dir que ja no es produeixen batalles campals al mig del carrer».

Finalment, el regidor va afegir que els agents cívics i els vigilants que fan guàrdies a les platges i a l'avinguda de Just Marlés han ajudat a reduir el nombre d'incidències de manera «considerable».

A banda de tot això, durant els mesos d'estiu es produeixen activitats festives que atrauen molt de públic, com per exemple la Festa Major de Santa Cristina.



Quatre funcionaris de carrera

El Butlletí Oficial de la Província va fer públic ahir el nomenament de quatre nous funcionaris de carrera, concretament tres agents i un caporal de la Policia Local que fins ara eren interins.