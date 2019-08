Recaptats a Blanes10.000 euros per investigar els deserts submarins

Un projecte del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB) per investigar els deserts submarins ha recaptat 10.685 euros gràcies al micromecenatge. La recaptació -que es va posar en marxa a finals de juny al portal verkami.com i es va allargar fins al 15 de juliol- ha comptat amb la participació de 197 mecenes.

L'investigador principal del projecte, Jordi Boada, va explicar ahir en declaracions a Diari de Girona que els fons recaptats són necessaris per tal de finançar la xarxa de col·laboració internacional que participa en el projecte: «Hi ha una manca de dades important perquè com a investigadors estem lligats a la zona on estem vinculats normalment. Necessitem observadors, aleshores els diners van destinats sobretot a poder fer formació i a poder cedir o donar material a centres de busseig o entitats socials que s'involucrin amb el projecte o recullin dades». Segons va detallar Boada, una part dels diners es destinarà a la compra d'un dron que facilitarà la feina per prendre imatges aèries i permetrà fer-ne un seguiment més «acurat». D'altra banda, una part de la recaptació també es destinarà a fer una pàgina web.



La problemàtica

L'investigador va explicar que els deserts submarins són zones que haurien d'estar recobertes d'algues que formen boscos i que donen hàbitat a espècies. La sobrepesca, el canvi climàtic, les xarxes de pescadors abandonades o els residus són alguns dels fenòmens que es carreguen els boscos marins i generen aquests deserts.

Boada va destacar que els boscos d'algues són la base de la cadena atròfica i sustenten un ecosistema que millora la qualitat de les aigües. «Quan desapareixen els boscos és molt difícil revertir la situació de manera natural», va destacar Boada. L'estudi permetrà estudiar vies de recuperació d'aquests ecosistemes.