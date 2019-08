Els Catarres seran el cap de cartell de la Festa Major de Vidreres

Els Catarres, un dels grups més premiats i amb més èxit dels últims anys en el panorama musical català, serà un dels grups estrella que actuarà en els concerts programats amb motiu de la Festa Major de Vidreres. La formació integrada per Èric Vergés i Jan Riera d'Aiguafreda i Roser Cruells de Centelles actuaran la nit del 31 d'agost juntament amb Blue Joy, El Diluvi, i Sixtus.

Aquest serà un dels concerts destacats de la festa d'aquest any peró les nits musicals de la festa de Vidreres donen per més encara. El divendres 30 d'agost tindrà lloc a la zona de les barraques el concert Jove amb la participació de Relat, Lildami, Buhos i Banda Neon. Prèviament, la nit del dia 29 se celebraran els concerts dels grups locals. I, finalment, pel que fa a la programació musical dels concerts a les barraques el diumenge 1 de setembre arribarà l'espectacle musical de Los 40 on Tour.

Un altre dels moments destacats serà la cantada d'havaneres del divendres 30 d'agost a la plaça Lluís Companys amb el grup La Ribera i on se servirà un cremat per a tots els assistents a càrrec de la comissió del Ranxo. La música té un lloc per a tothom i, per aquest motiu, s'han programat actuacions de tots els estils com jazz i rock i les sardanes que aniran a càrrec de la cobla La Selvatana. Pel que fa als espectacles, el primer dia s'ha programat la representació de l'obra Madre nuestra que estás en los suelos dins de la programació del Fitag Municipis. I també, un espectacle de màgia el dissabte 31 d'agost amb la participació de la companyia Aliskim i la seva Màquina del temps. La festa serà inaugurada oficialment el divendres 30 d'agost amb el pregó a càrrec del grup d'Esplai Vidrerenc en motiu del 25è aniversari de l'entitat. Els actes populars tampoc podien faltar en la festa d'aquest any. N'hi ha dos de destacats: la trobada de gegants del 31 d'agost amb la partipació de diverses colles de les comarques gironines i el correfoc també del dia 31 amb els diables de l'Onyar.

Enguany també s'han programat dues sessions dels famosos correbous de Vidreres. La primera serà el dia 31 a les 5 de la tarda a l'esplanada davant del pavelló i la segona, com és tradicional, a partir de 8 del matí del diumenge 1 de setembre que acabarà amb la tradicional botifarrada.