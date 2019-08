La Policia Local de Blanes ha aixecat 544 actes per conductes incíviques el 2019

La Policia Local de Blanes efectua al llarg de tot l'any una gran quantitat de serveis i segons l'ajuntament, enguany els agents han estat enfeinats en el compliment de les infraccions a la Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana i la Llei de Seguretat Ciutadana.

Així ho demostren les dades, que indiquen que han patit un clar increment d'actes aixecades per l'ordença que penalitza les conductes incíviques.

Des de l'1 de gener fins al 28 d'agost s'han aixecat 544 actes, mentre que pel mateix període de l'any anterior, van ser 436 actes, gairebé un 25%.

La major part de les denúncies són per consumir alcohol al carrer (327) i pertorbar el descans dels veïns (131).

Durant tot l'any passat es van aixecar 733 actes per aquesta ordenança mentre que el 2017, 717.

Una altra dada significativa, que també demostra l'efectivitat de la Policia Local de Blanes, són les actes aixecades per incompliment de la Llei de Protecció de Seguretat Ciutadana, especialment en matèria de consum i/o tinença d'estupefaents a la via pública, tinença d'armes prohibides, etc.

Al llarg de tot l'any 2017 es van aixecar 294 actes, l'any passat la xifra va augmentar fins les 411 actes, i en el què portem d'any –a data de 28 d'agost- ja en són 300, segons informa el consistori.

El màxim responsable polític de la Policia Local de Blanes, l'alcalde Àngel Canosa, defensa i elogia la tasca que està duent a terme aquest cos de seguretat, remarcant l'excel·lent treball que realitzen.

Ho fa arran de les novetats que hi ha hagut aquests darrers dies al voltant de la problemàtica de la Zona d'Oci Nocturn, i les crítiques que alguns ciutadans i ciutadanes han fet públiques respecte la Policia Local de Blanes.

Àngel Canosa desta que "La Policia Local està fent la seva feina, i l'està fent molt bé. Per això he volgut sortir al pas de les crítiques injustificades que aquests darrers dies s'estan fent a través de determinats mitjans de comunicació i a les xarxes socials".

L'alcalde també ha remarcat l'excel·lent tasca del cos de seguretat municipal: "No tan sols en la contenció d'aquesta problemàtica a la zona d'oci nocturn, sinó en general en tots els seus àmbits d'actuació i assistència ciutadana. Ho estan fent malgrat la manca d'efectius humans que estem patint aquests darrers anys, provocades per les jubilacions, però també per no haver pogut incorporar nous agents".

Mésr implicació de la Generalitat

L'Ajuntament de Blanes ha apostat per reforçar el servei de la Policia Local de Blanes a les nits en la zona lúdica, i s'han autoritzat la realització d'hores extres per efectuar-ho amb un mínim de garanties, per pal·liar la manca d'efectius.

Amb tot, l'alcalde també té clar que hi ha un altre cos policial a Blanes, els Mossos d'Esquadra, que són els que tenen competències en Seguretat Ciutadana i Ordre Públic.

Per això, ha demanat una major implicació a la Generalitat de Catalunya a l'hora d'assumir les seves responsabilitats en matèria de seguretat a Blanes: "Si bé hem comptat amb el recolzament de l'ABP dels Mossos d'Esquadra de Blanes sempre que els hi hem demanat, entenem que és clarament insuficient. Necessitem una major presència d'efectius de seguretat ciutadana i de la Brigada Mòbil, i que estiguin el temps que faci falta, no que marxin quan els aldarulls tot just poden començar a produir-se".

Aquest aspecte el tractarà l'alcalde de Blanes aviat, en el decurs d'una reunió que tindrà lloc la setmana vinent a l'Ajuntament, amb el director general dels Serveis Territorials d'Interior de la Generalitat a Girona, Albert Ballesta. A la trobada també hi assistiran els respectius caps de la Policia Local de Blanes i l'ABP de la Selva Marítima, Joan Garcia i David Castro.