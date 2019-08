Santa Coloma signa un conveni per millorar les instal·lacions del geriàtric

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha signat un acord amb la Fundació Obra Social La Caixa per valor de 20.000 euros. L'objectiu d'aquest consisteix a renovar i condicionar els sanitaris de la primera planta de la residència geriàtrica Sant Salvador d'Horta.

Segons va comunicar ahir el consistori, els diners permetran la remodelació completa d'uns sanitaris del centre que han quedat obsolets, i es renovaran i condicionaran els espais perquè siguin accessibles a totes les necessitats de mobilitat dels residents. La mesura és necessària, atès que hi ha interns que usen caminadors o cadira de rodes i que fins ara tenien més dificultats. A banda de la remodelació dels sanitaris, l'ajut també servirà per a l'adquisició d'alguns elements adaptats o d'ajuda als usuaris. D'aquesta manera, es complementarà el pressupost que ja té la residència amb l'adquisició d'una grua de bipedestació per a usuaris amb dificultats d'equilibri i mobilitat, de llums infrarojos i barres paral·leles de rehabilitació.



Una col·laboració anual

L'alcaldessa del municipi, Susagna Riera, va puntualitzar que l'entitat bancària realitza una aportació anual al municipi per finançar obres d'aquesta mena: «Estem molt agraïts perquè cada any fan coses, l'any passat van posar una rampa a la biblioteca municipal per facilitar l'accés a la gent amb cadira de rodes». La residència és pública i es finança amb la quota que paguen els usuaris que hi resideixen.