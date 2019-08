Manifestació contra els aldarulls de les discoteques a Blanes

Unes 300 persones s'han manifestat aquest divendres al vespre pels carrers de Blanes per demanar que s'acabi amb els aldarulls que es generen en els locals d'oci nocturn dels barris dels Pins i la Plantera.

La manifestació, convocada per la plataforma ciutadana 'Per uns barris més segurs' ha arrencat davant de l'Ajuntament del municipi i ha anat fins a la rotonda dels Focs, en l'encreuament entre la carretera de la Costa Brava i el carrer d'Anselm Clavé. La seva portaveu, Anna Maria Soteras, ha destacat que la nit del dijous "ja va ser més tranquil·la" perquè hi va haver "més presència policial, que és el que cal".

En aquest sentit, la portaveu de la Plataforma ha demanat al Departament d'Interior que reforci la plantilla de Mossos d'Esquadra a la zona dels locals d'oci nocturn.