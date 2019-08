El sopar a favor de la Fundació Vicente Ferrer recapta 1.000 euros

La seu local de la Fundació Vicenç Ferrer va aconseguir recollir prop d'un miler d'euros -exactament 984 euros-, amb l'organització d'un Sopar Solidari que va tenir lloc diumenge passat, que va incloure una rifa i un servei de bar per recaptar diners. Perquè l'esdeveniment benèfic fos possible van comptar amb la col·laboració de diverses entitats i institucions.

Així, a banda de la col·laboració de l'Ajuntament de Blanes, la fundació també ha tingut el suport de l'Associació de Veïns de Mas Enlaire, on va acollir-se l'esdeveniment. També hi van donar suport diverses empreses i entitats, com per exemple OkiTitans, l'empresa de gestió d'esdeveniments Zig Zag Zug i El Cafè de Palafolls, que va tenir cura del servei de bar.