Centenars de persones es manifesten a Blanes contra l'incivisme al carrer

Unes 350 persones -segons els organitzadors- es van manifestar ahir pels carrers de Blanes per reclamar solucions davant la problemàtica de l'incivisme al carrer en la zona d'oci nocturn. Els veïns, englobats sota la plataforma Per uns barris més segurs, demanen que l'Ajuntament es mobilitzi per frenar les situacions d'inseguretat i vandalisme que es generen en l'entorn de les discoteques.

La manifestació es va iniciar a les set de la tarda davant de l'ajuntament, on l'entitat va llegir un manifest, i va recórrer el carrer Ample, el carrer d'Anselm Clavé, fins a arribar a la carretera d'accés a la Costa Brava, on posteriorment es va dissoldre.

Els manifestants van lluir pancartes amb el lema «Solucions a les discoteques conflictives, ja!». La portaveu de la plataforma, Anna Soteras, va valorar molt positivament la resposta ciutadana: «Penso que hem aplegat unes 300 o 400 persones. Estem molt satisfets per la resposta de la gent: han vingut famílies, gent gran, joves...». Per Soteras, la plataforma ha aconseguit el seu objectiu: «Amb la manifestació hem deixat clar que volem uns barris segurs i volem descansar. Sí que es pot!».

Des de la plataforma van destacar que la problemàtica de l'incivisme i els aldarulls en l'entorn de les discoteques s'allarga des de fa més d'una dècada, tot i que s'ha accentuat en els darrers tres anys: «Portem molts anys així i és hora que ens escoltin», va concloure Soteras.



Declaració institucional

La manifestació es va celebrar 24 hores després que l'Ajuntament acollís una sessió de ple ordinari. Tot i que el ple no va tractar la problemàtica de l'oci nocturn, en una reunió prèvia, els portaveus dels grups municipals van decidir no acudir a la manifestació de forma institucional però van pactar l'emissió d'un comunicat. En aquest text, signat per totes les formacions polítiques, es posa de manifest la necessitat de trobar una solució a la problemàtica i es fa un crit a la unitat per tal de trobar punts de resolució: «Demanem la unitat de tothom qui estem treballant plegats per aconseguir la tan desitjada solució». El comunicat repeteix en repetides ocasions que l'Ajuntament de Blanes «se solidaritza amb la problemàtica que estan patint els veïns i veïnes del municipi, essent aquest un punt de treball col·lectiu i unitari a solucionar». L'ens insisteix que «no deixarem de buscar mesures i fer coresponsables de la solució a tots els actors que hi participen». En la carta s'explica que s'aplicaran «mesures individuals» a aquells negocis implicats en la problemàtica.



Manca d'efectius policials

Per tercer dia consecutiu, l'Ajuntament responsabilitza la problemàtica en la manca d'efectius policials. La declaració institucional reivindica la tasca de la Policia Municipal i elogia la seva feina «malgrat la manca d'efectius que pateix». És més, el text atribueix la manca d'efectius a les jubilacions i la falta de temps per incorporar nous agents. Les forces municipals demanen a la Generalitat que reforci la presència d'efectius de seguretat i demanen al Departament d'Interior «més implicació» i més Mossos d'Esquadra.

El comunicat de l'Ajuntament arriba 48 hores després que la patronal de l'oci nocturn, Fecasarm, hagi denunciat un policia per «aixecar una acta falsa» en una discoteca.

Finalment, cal destacar que l'Ajuntament i la patronal van arribar a un acord a finals de juliol sobre les mesures que s'havien de prendre per solucionar el vandalisme però aquest no s'ha arribat a posar en pràctica mai degut a les desavinences entre l'ens públic i els propietaris de les discoteques a l'hora de concretar el conveni.