El Correbous de Vidreres se celebra enmig de protestes

Un grup d'animalistes de Girona va denunciar que alguns veïns i comerciants de Vidreres van rebre «boicots» i «se'ls ha apartat» per mostrar-se contraris a la celebració de correbous durant la festa major.

La presidenta de l'Associació Girona Animalista (AGA), Natàlia Ricart, va assegurar que a molts ciutadans que viuen al poble «se'ls nega la llibertat d'expressió» perquè no estan a favor d'aquesta celebració.

Ricart va explicar que molts d'aquests veïns i comerciants «tenen por» de mostrar el seu desacord, ja que «no saben què els faran» al llarg de l'any. «Per això portem màscares, per representar aquesta gent anònima que no es pot expressar», va assenyalar.

L'AGA va deixar clar que «seguiran venint» i va anunciar una recollida de signatures que entregaran a l'únic consistori de la demarcació que fa la festa. Mentre durava la protesta, d'una vintena de persones, la plaça dels correbous es va omplir d'aficionats.

La manifestació es va organitzar a través de les xarxes socials per protestar per la celebració del Correbous, activitat que s'organitza anualment amb motiu de la Festa Major de Vidreres. En aquest sentit hi va haver un correbous ahir i, segons el programa, n'hi ha un altre previst per a avui.

Posició del consistori

L'alcalde del municipi, Jordi Camps, va apuntar recentment que, tot i la coincidència entre la celebració del correbous i la manifestació, esperava que no hi hagués aldarulls. «Ells estan en el seu dret a manifestar-se i esperem que ho facin de manera pacífica».

Segons va apuntar Camps, durant la celebració de la festa major hi ha un reforç policial per part dels Mossos d'Esquadra. Pel que fa a la Policia Municipal, Camps va apuntar que la manifestació es va tenir en compte a l'hora d'adaptar el dispositiu de seguretat.