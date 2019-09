Postals d'agost (4)

a capacitat d'alguns individus per realitzar bretolades en els llocs més inversemblants no deixa de sorprendre'm. Encara que al petit poble lleidatà de Penelles hagin sabut donar-los una interessant projecció artística i turística, els grafitis, sovint, no fan altra cosa que enlletgir i degradar monuments, edificis, espais, vehicles, etcètera.

La primera de les tres postals amb les quals tanco aquest cicle estiuenc la configuren precisament uns grafitis: els que embruten algunes cales de la Costa Brava. Els vaig veure amb singular nitidesa, des de l'embarcació d'uns amics que em van regalar una deliciosa passejada fins a Canyelles, a Lloret. A Cala Bona, prop de Treumal i en altres zones del litoral, alguns brètols es dediquen a realçar (?) l'encant natural del rocam, emmerdant-lo amb els seus dibuixos.

Les altres dues postals són genuïnament blanenques. Una, la podem veure de manera recurrent a la plaça dels Dies Feiners, al centre de la vila, darrere l'Ajuntament. Una plaça per la que transiten molts ciutadans i que, sovint, acull actes lúdics i culturals. Una plaça que, tot i estar pendent d'un projecte de remodelació, hauria de mantenir-se tant o més neta que la resta de la vila. No és així, entre altres coses, perquè uns contenidors no contenen tot el que s'hi aboca, propiciant imatges de brutícia i descura impròpies d'un municipi turístic. Contenidors, d'altra banda, tan mal ubicats, que representen una nosa i, fins i tot un perill, pels joves que juguen a basquet a la cistella urbana de la plaça.

La tercera va ser una postal fugaç, una anècdota si la comparem amb tantes coses positives com les que, cada mes d'agost, aporta la Caminada de la nit de Sant Bonosi: bona organització, participació multitudinària, dinamització hostalera, etcètera. Camuflades dins la bossa amb la qual es va obsequiar als 500 primers inscrits, (també als nens) hi havia una petaca per guardar alcohol, amb un manual il·lustrat d'instruccions! També un ventiladoret amb una suggerent forma de joguina sexual, decorat amb una petita creu que remetia clarament a l'esvàstica nazi.

És poc probable que els brètols dels grafitis llegeixin aquestes línies. Tan poc com que els responsables de la vigilància marítima els sorprenguin «in fraganti». Una vigilància que, fins ara, compartien Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil i que no es va mostrar massa eficaç a l'hora de prevenir les recents «raves marineres» de cala Massoni i cala Boadella a Lloret.

Els responsables de les dues darreres postals, és probable que tinguin informació de les imatges descrites. Si és així, no creuen que donar les ordres precises per tenir la blanenca i degradada plaça dels Dies Feiners neta, hauria d'esdevenir quelcom senzill i prioritari? D'altra banda i, donada la poca sensibilitat d'alguns espònsors, els convido a comprovar la idoneïtat del que es regala, abans de repartir-ho entre els participants en actes patrocinats per l'Ajuntament.