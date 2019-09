Un toro escapa del correbous de Vidreres i deixa un ferit crític i una quinzena més d'afectats

Un total de 17 persones han quedat ferides, d'elles una en estat crític i una altra greu, en ser envestides per un toro que ha aconseguit escapar-se de la plaça de Vidreres (Selva) on se celebrava un correbou en el marc de la festa major del municipi.





A Vidreres un Bou exhibit, acorralat i estressat en una plaça per al gaudí de la concurrència, ha buscat la sortida saltant a la grada ferint diverses persones.

El Bou, l'únic ésser viu que era al lloc en contra de la seva voluntat, ha estat abatut a trets...#Vergonya pic.twitter.com/H2xhmXgtDF — Jordi Magrinyà (@MagrinyaJordi) September 1, 2019

Diversos ferits en saltar un bou a les grades durant el correbou de #Vidreres @tv3cat @rtve pic.twitter.com/uCQXXItL86 — Quimet de Sant Esteve Roures (@QuimetSEdR) September 1, 2019

Punt on ha escapat el toro del correbous de Vidreres · ACN

Els fets han passat cap a les 19.35 hores d'aquesta tarda, quanpreparada per al correbou i ha arribat als passadissos de les graderies on es trobava el públic, segons es pot comprovar en un vídeo que un testimoni ha difós a través de les xarxes socials, en què s'aprecien escenes de pànic.El boufins queper un agent de la policia local.Un total de 17 persones han quedat ferides en aquest incident, d'elles una crítica i una altra greu i que han estat evacuades a l'hospital Trueta de Girona, segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).A més, dues persones més han quedat ferides de diversa consideració, si bé el seu estat no és greu, i han estat traslladats a l'Hospital de Santa Caterina.Les altres tretze persones ferides han estat ateses "in situ" pel SEM i el seu estat és lleu.