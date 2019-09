Viladrau inicia les obres de reparació dels danys causats pels aiguats del 2018

Imatge de la zona afectada per l'esllavissada de Viladrau.

Viladrau iniciarà aquest dilluns les obres de reparació dels danys causats pels aiguats del 14 i 15 d'octubre del 2018 que van provocar una important esllavissada. Aquests treballs es dividiran en sis actuacions que s'hauran d'executar en quatre mesos i que suposaran un cost de 276.327 euros.

La primera fase dels treballs consistirà a adequar la zona afectada, on es va produir un moviment de terres i una esllavissada, al marge oest del passeig Ramon Bofill. Per aquest motiu, en primer lloc caldrà l'execució d'un accés mitjançant una rampa per arribar a la zona de treball i la retirada de les terres que han caigut i que encara resten riera avall, així com de la resta de materials que formaven part de la zona verda anterior a l'esllavissada.

La segona actuació consisteix en la construcció d'uns murs d'escullera amb blocs de pedra granítica de 1.500 a 2.000 kg, col·locats amb mitjans mecànics, sobre el fonament que serà de 3,50 m d'amplada i 2,0 m de fondària. Per tal d'evitar erosions en el terreny produïdes per l'aigua, es preveu al peu del primer mur i fins a la segona escullera una cuneta de formigó que recollirà la caiguda de les aigües provinents de la canonada. Així mateix, es preveu també una cuneta transversal al peu de les dues esculleres d'1,00 m d'amplada i 20 cm de gruix, per a recollir les aigües provinents dels drenatges posteriors dels murs.

Aquests murs generen l'encariment principal de l'obra a causa de l'enginyeria que s'ha requerit per la seva ideació i són claus per tal de garantir el sosteniment del terra -actualment esllavissat. De fet, una part d'aquests murs de contenció quedarà enterrada, de manera que no serà visible.



Més actuacions

També es realitzaran treballs de drenatge i es demoliran les parts de vorades, rigoles, paviment d'asfalt, canonada de desguàs i altres elements afectats per l'esllavissada, reconstruint posteriorment aquests amb les mateixes característiques inicials. Es preveu la reposició de la xarxa de reg existent amb la reposició de la canonada de reg, uns aspersors i una arqueta amb vàlvules. També es preveu la col·locació d'una barana de fusta de protecció per als vianants.



L'empresa executora de l'obra és «Excavaciones y pinturas SAU» amb seu a Banyoles, així ho va ratificar en sessió extraordinària el govern municipal en una trobada mantinguda el 29 de juliol de 2019. D'altra banda, l'alcaldessa del municipi, Margarida Feliu (Som Viladrau - Esquerra), va manifestar la seva «satisfacció» per la posada en marxa de les obres. «S'ha realitzat un projecte d'enginyeria important per tal de desenvolupar l'obra i ara estem satisfets de saber que obrim el capítol definitiu per solucionar-ho tot». D'altra banda, Feliu va explicar que els aiguats van generar tres punts conflictius: el primer va ser l'esllavissada, l'altre punt conflictiu van ser els danys materials generats a la depuradora i finalment, els danys materials generats en els camins i vorals forestals del municipi.

Feliu va subratllar que tant els danys en els camins com en els de la depuradora ja s'han solucionat. Finalment, l'alcaldessa va afegir que aquesta setmana s'han realitzat petits treballs en la zona afectada en l'esllavissada per tal d'habilitar els terrenys de cara a l'inici dels treballs: «Fins ara l'espai estava restringit i ara comencen les obres d'arranjament. Fa dos dies que s'estan realitzant tasques de desbrossar arbres i terreny al voltant de la zona esllavissada», va concloure.