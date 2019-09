Continua ingressada al Trueta la dona ferida greu als Correbous de Vidreres

Continua ingressada a l'hospital Josep Trueta de Girona la dona ferida greu ahir als Correbous de Vidreres. Els altres 18 ferits ja van ser donats d'alta ahir.



Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners han obert una investigació i avui es tornarà al lloc per fer una inspecció ocular. El recinte on va passar l'accident es troba precintat.





A Vidreres un Bou exhibit, acorralat i estressat en una plaça per al gaudí de la concurrència, ha buscat la sortida saltant a la grada ferint diverses persones.

El Bou, l'únic ésser viu que era al lloc en contra de la seva voluntat, ha estat abatut a trets...#Vergonya pic.twitter.com/H2xhmXgtDF — Jordi Magrinyà (@MagrinyaJordi) September 1, 2019

Diversos ferits en saltar un bou a les grades durant el correbou de #Vidreres @tv3cat @rtve pic.twitter.com/uCQXXItL86 — Quimet de Sant Esteve Roures (@QuimetSEdR) September 1, 2019

Els fets es van desencadenar aquest diumenge al vespre i el toro va saltar la tanca del recinte i va envestir alguns espectadors que hi havia a la graderia, deixantEl SEM en va evacuarFonts de l'hospital asseguren que tots els atesos en aquest centre sanitari ja van ser donats d'alta amb excepció d'una dona d'edat avançada, que ahir es va operar. La dona es troba en estat greu però no es tem per la seva vida.A l'hospital Santa Caterina de Salt ahir també es van atendre set persones i tots van rebre l'alta. Així com la persona atesa al CUAP Güell, també ja és a casa.La investigació policial per la seva banda segueix el seu curs i els Mossos d'Esquadra de Santa Coloma tenenDes d'ahir la plaça desmuntable de braus està recinte i avui està prevista una inspecció ocular. Quan els Mossos hagin conclòs l'atestat, aquest serà remès al jutge de Santa Coloma que porta els fets.Per la seva banda, l'ajuntament ha obert un debat sobre la continuitat dels Correbous.