ERC de Vidreres exigeix eliminar els correbous per ser «anacrònics»

Vidreres Som Tots-ERC exigeix a l'equip de govern (JxCat) que elimini els correbous per ser "anacrònics". La portaveu de la secció local d'Esquerra, Anna Clapés, ha manifestat que "no totes les tradicions estan bé per definició" i ha exigit al consistori que actuï "de forma ètica i conseqüent" després que diumenge un toro saltés el tancat mentre se celebrava el correbou i provoqués 19 ferits i la mort de l'animal. En aquest sentit, subratllen la necessitat de defensar els drets dels animals per "avançar" cap a una societat més "sostenible, amable i respectuosa amb la natura".



La formació també lamenta que al comunicat de l'equip de govern sobre l'accident no es fes referència en cap moment al bou mort, un fet que demostra "un menysteniment més al maltractament animal".





En un comunitat, Vidreres Som Tots-ERC considera que hi ha una "àmplia gamma" d'activitats lúdiques que es poden programa com a alternativa al correbou. El partit a l'oposició creu que es podria "consensuar" amb la ciutadania amb un programa "obert i inclusiu" per a tothom.D'altra banda, recorden que ja fa temps que es va posar sobre la taulaper conèixer l'i han lamentat que s'hagi hagut d'arribar a aquest "fatal desenllaç". Per a la formació, una consulta d'aquest tipus "ara ja no té gaire sentit perquè fins i tot hi ha membres de l'organització que probablement estaran en contra que es torni a fer", ha subratllat la portaveu.