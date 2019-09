L'Ajuntament de Vidreres es planteja acabar amb els correbous al municipi

L'Ajuntament de Vidreres estudia la continuïtat dels correbous al poble. Així ho va manifestar ahir l'alcalde, Jordi Camps, que es reunirà en els propers dies amb l'Associació de Correbous del municipi –l'ens que des de fa 33 anys organitza aquesta activitat– per prendre una decisió després que diumenge un toro saltés el tancat mentre se celebrava el correbou i provoqués 19 ferits.

«Hem de parlar amb els organitzadors per saber les actuacions que s'han dut a terme i per parlar del futur. Ara mateix aturar els correbous està sobre la taula», va expressar Camps. De fet, el mateix dirigent es trobava a pocs metres de la plaça de toros improvisada quan van succeir els fets: «Jo estava escoltant un concert al pavelló i em van venir a buscar per explicar-me que un toro havia saltat la tanca de la plaça. Un cop allà, vaig veure la situació de pànic que s'havia creat i l'estat d'alarma de la gent». Camps (JxCat) –que governa amb majoria absoluta– va defensar la tasca dels organitzadors, dels qui va assegurar que «han complert la normativa i ho tenien tot en regla». L'alcalde també va defensar l'actuació de la policia, que va matar l'animal a trets: «Els agents van intentar contenir l'animal i acorralar-lo perquè es va escapar de la grada. No ho van poder fer i el van acabar abatent», va manifestar. El dirigent va explicar que la celebració del Correbous és un dels actes principals de la festa major des de fa més de trenta anys i concentra «més de 1.500 persones, tranquil·lament».



L'associació taurina

Correbous Vidreres, l'associació encarregada d'organitzar l'activitat, va emetre un comunicat la matinada de diumenge al seu portal de Facebook. En el text, els taurins subratllen que ha estat la primera vegada en tres dècades que han viscut un incident d'aquesta mena: «L'entitat dels Correbous Vidreres, amb 33 anys d'història, hem organitzat aquest esdeveniment any rere any sense cap situació semblant a la viscuda avui». L'ens va afegir que «sempre hem posat la seguretat per davant i per això any rere any hem portat a terme millores en aquest aspecte». En declaracions a Diari de Girona, un dels organitzadors, Francesc Sureda, va explicar ahir que tot plegat va ser fruit d'un «accident»: «Estem tocats perquè ens sap molt greu el que ha passat. Ha sigut un accident, esperem que tothom es recuperi aviat», va concloure.



La visió animalista

Un conjunt d'entitats animalistes –entre elles PACMA, la Fundació Fauna, Lex Ànima, Nova Eucària i la Coordinadora per l'Abolició dels Correbous– es va manifestar ahir en contra dels correbous i va criticar «l'assassinat» del brau. La portaveu de l'Associació Girona Animalista (AGA), Natàlia Ricart, va assegurar que l'AGA prendrà mesures legals al respecte: «Pensem que es van cometre una sèrie d'irregularitats i emprendrem accions legals al respecte». Segons la portaveu, l'ens s'ajuntarà amb Nova Eucària per denunciar els fets.

La presidenta de Lex Ànima, Marina Vall-llosada, va expressar que ahir van començar a treballar en la redacció d'una denúncia administrativa: «Hem enviat una petició per reunir-nos amb l'alcalde i ja estem redactant una denúncia administrativa». L'entitat –formada principalment per advocats i comunicadors– creu que es va incomplir la normativa perquè, segons defensen, «hi havia menors, maltractament animal i s'hauria venut alcohol».

Finalment, David Serramitjana, director de la Fundació Fauna –entitat que va promoure la finalització dels correbous a Olot l'any 2016– va destacar que altres entitats estan «a l'expectativa de l'Ajuntament» per decidir si prenen mesures: «Pensem que s'han comès irregularitats amb el tema de la seguretat, i no s'ha garantit ni el benestar de l'animal ni el del públic». Serramitjana va insistir que «no crec que faci falta ni una consulta a Vidreres, penso i espero que decideixin aturar-ho».