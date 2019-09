Els organitzadors del correbou de Vidreres, denunciats pels animalistes

Les entitats animalistes de Catalunya han presentat una denúncia administrativa contra els organitzadors del correbou de Vidreres i demanen a l'uníson al Parlament de Catalunya l'abolició d'aquestes celebracions amb toros i vaquetes.

Després que el cap de setmana passat un toro va saltar la barrera de la plaça de Vidreres va arribar a les grades, on va ferir 17 persones, les entitats AnimaNaturalis i Lex Ànima han presentat avui denúncies per via administrativa perquè els organitzadors de la celebració siguin sancionats amb fins a 150.000 euros.

Les entitats s'han acollit a l'Article 7 de la Llei 34/2010 que regula les festes amb toros, que especifica que "la construcció i els elements constructius de places i les barreres, i també els materials utilitzats, s'han d'estructurar de manera que no hi hagi perill de lesió o de dany per a les persones i els animals".

AnimaNaturalis considera que a Vidreres no es van tenir en compte tots els factors, com la relació d'edat i pes dels animals seleccionats per a l'espectacle amb la mida de les barreres, que eren massa baixes, segons els animalistes.

Segons els animalistes, el fet que hi hagués menors a les grades, que el toro pogués sortir fora del recinte i la gran transcendència social encara agreuja més els fets.

Totes entitats animalistes de Catalunya ADDA, FAADA, AnimaNaturalis, Fundació Fauna, Allibera, Fundació Franz Weber, Anima Lex i ACTYMA, es reuniran demà al Parlament per exigir reobrir el debat dels 'correbous' i demanar que expressament s'elimini l'excepció de la Llei de Protecció animal que possibilita que a Catalunya sigui legal fer espectacles amb toros, vaques i vaquetes.

"Demanem valentia política i reobrir el debat 10 anys després que el Parlament prohibís les curses de braus a Catalunya, ara cal donar un altre pas endavant en la protecció dels animals", ha declarat la presidenta d'ADDA, Carmen Méndez.

Aïda Gascon, directora d'AnimaNaturalis, entitat que durant anys ha documentat i denunciat els correbous de les Terres de l'Ebre i va aconseguir acabar amb els de Badalona, ha declarat que "ha arribat l'hora d'eliminar els correbous a Catalunya, ens hem cansat d'excuses".

David Serramitjana, director de la Fundació Fauna, que va liderar el fi de les corrides i correbous a Olot, ha recordat: "fa 3 anys es va demanar a l'alcalde de Vidreres que fes una consulta ciutadana com es va fer a Olot, però s'hi va negar. Ara confiem que prengui la decisió encertada, acabar amb aquests espectacles de maltractament animal".

Marina Vall-Llosada, presidenta de Lex Ànima, ha afirmat és impossible garantir la seguretat de les persones "per moltes mesures de seguretat que s'intentin complir".

La portaveu d'ACTYMA, Marta Murria, ha destacat que "la llei de correbous és massa laxa, està plena de buits legals i és necessària una llei que prohibeixi definitivament el maltractament animal en festes i espectacles, sense excepcions".

Anna Mulá, vocal de la Comissió de Dret Animal del Col·legi d'Advocats de Barcelona i portaveu de la Fundació Franz Weber, apel·la a "fer un pas endavant i que la llei de protecció animal sigui per fi coherent i justa".

També Magda Oranich, presidenta de la Comissió de Dret Animal del Col·legi d'Advocats de Barcelona, entén que els correbous "ja no es poden seguir sostenint, ni a nivell legal ni amb finançament públic".

Carlos López, portaveu d'Allibera, una de les entitats que va liderar l'ILP per prohibir les curses de braus a Catalunya, creu que "Vidreres pot convertir-se en un municipi exemplar en progrés i consciència, i en una porta oberta a l'abolició dels correbous a la resta de Catalunya".

La presidenta de FAADA, Carla Cornellà, ha opinat: "la societat catalana ara ja sap què són els correbous, ara els diputats i diputades han de tenir la valentia d'afrontar un nou debat per prohibir-los".