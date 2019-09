Polèmica pel canvi de data de l'Aplec de Sant Grau a Caldes

L'Ajuntament de Caldes de Malavella ha decidit enguany canviar la data de celebració de l'Aplec de Sant Grau al 12 d'octubre, una decisió que ha aixecat polseguera i ha obert un conflicte amb el col·lectiu creador de la festa, que defensen que havia estat, tradicionalment, des de l'any 1974 i de manera ininterrompuda, el dia 3 d'octubre.

És per això que Jordi Figueras, veí membre del col·lectiu fundador de la festa des del 1974, ha presentat una instància per seguir celebrant aquesta festa en la mateixa data en què es feia cada any, que l'Ajuntament ha desestimat. Segons expressa en aquest document presentat davant l'administració, considera aquest canvi de data com «un segrest de la festa del barri» i demana que l'Ajuntament cedeixi material per a la celebració de l'Aplec el dia 3 d'octubre, i que les despeses econòmiques de la contractació de la cobla aniran a càrrec de Sant Grau. La instància també expressa que des del canvi de govern que va portar Salvador Balliu a l'alcaldia del poble l'any 2011, l'actitud de l'Ajuntament davant la festa ha estat «intervencionista, arbitrària i unilateral».

Per la seva banda, l'alcalde de Caldes, Salvador Balliu, ha explicat que el canvi de data s'ha dut a terme perquè el Consell Pastoral va demanar-ho, ja que el dia original de Sant Grau és el 13 d'octubre. S'ha triat el dissabte més proper en el calendari de festes locals perquè la gent que treballa durant la setmana hi pugui assistir, explica.

Sobre la desestimació de la instància presentada per Jordi Figueras, que vol mantenir un aplec sardanista el dia 3 d'octubre, ha defensat que l'Ajuntament no pot cedir aquest material a particulars i que aquest veí està actuant pel seu compte, ja que no queda ningú en el col·lectiu. «Tothom està d'acord amb la nova data menys ell, que s'ha enfadat amb els sardanistes, l'Ajuntament i el Consell Pastoral». Figueras, en canvi, nega que això sigui així. «Estem inscrits a tot arreu i ara fan veure que no, que som particulars i que no som ningú», explica.

Mentrestant, l'oposició critica les maneres de fer de l'Ajuntament. Dídac López, portaveu del grup municipal d'ERC, denuncia que l'anunci d'aquesta decisió s'ha fet «en ple agost, d'amagat i sense voluntat d'avisar a ningú». López critica que «l'Ajuntament no comunica res» i afirma que «tot i que la festa anava en una certa decadència» i «potser la decisió té una certa lògica», «les coses no es fan així».

Per la seva part, Marc Martínez, portaveu del grup municipal de Som Caldes, diu que l'assumpte s'ha convertit en un «conflicte polític entre l'alcalde i el president de l'entitat». Martínez és també membre del Consell Pastoral del municipi i afirma que aquesta entitat va ser qui va demanar el canvi de data, però que «el Consell Pastoral no té cap problema amb l'associació de veïns». «Ells entenien que nosaltres fessim l'ofici el dissabte i nosaltres, que ells fessin la part més folklòrica el dia 3», comenta. L'any passat havia de ser així, però no es va fer «per oposició de l'Ajuntament». «Ara s'ha de traslladar tot perquè ho diu l'Ajuntament», critica.