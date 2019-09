Blanes preveu consolidar l'any 2020 l'aparcament de l'antic camp de futbol

L'Ajuntament de Blanes projecta consolidar l'any 2020 el pàrquing gratuït de l'antic camp de futbol d'Els Pins. El consistori considera que la prova pilot d'aquest estiu ha sigut positiva, i de cara a l'any vinent planteja fer-hi diverses millores, com ara reforçar il·luminació i pavimentació del nou espai d'estacionament.

L'Ajuntament de Blanes estudiarà la possibilitat de fer l'any vinent els arranjaments necessaris per consolidar l'antic camp de futbol de sorra -el nou espai d'estacionament afegit enguany a la zona gratuïta del Centre-Els Pins- amb diverses actuacions. El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Blanes, Jordi Urgell, responsable de l'Àrea de Mobilitat, va avançar ahir que l'equip de govern pretén millorar la il·luminació per contribuir a més seguretat dels usuaris, així com la pavimentació, cosa que facilitarà l'ús de l'equipament. Segons Urgell, durant el mes d'agost hem pogut comprovar que hi ha hagut una bona resposta pel que fa a la utilització d'aquest nou espai. Els dies laborables l'ocupació voltava entre el 60% i el 70%, i els caps de setmana s'utilitzava al 100%». Així mateix, el regidor va avançar que la possibilitat de poder dur a terme el projecte dependrà dels pressupostos de 2020.



Des de juliol passat

A mitjans del passat mes de juliol, la Policia Local de Blanes va habilitar un nou espai d'estacionament on antigament hi havia hagut el camp de futbol de sorra d'Els Pins. La zona, amb capacitat per a unes 300 places, es va senyalitzar perquè hi poguessin estacionar els vehicles com a solució a la reubicació de la Fira d'Atraccions de la Festa Major de Santa Anna.

Les parades, que enguany s'han arrenglerat de forma allargada en lloc de concentrar-se en un sol espai circular, ocupaven part de l'espai d'aparcament gratuït de l'esplanada del costat de l'antic pavelló d'esports. Per això, des de l'Ajuntament de Blanes es va pensar que calia compensar aquesta pèrdua de nombre de places mentre durés el període festiu. No tan sols per als visitants del municipi, sinó també per als mateixos ciutadans i ciutadanes de la localitat. Ara, aquesta solució, que va començar com a temporal, podria ser definitiva.