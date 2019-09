L'associació de celíacs acredita nou hotels a Lloret

Lloret de Mar compta amb nou establiments hotelers i 5.000 places acreditades per l'Associació Celíacs de Catalunya com a espais lliures de gluten. Aquest febrer el consistori va firmar un acord amb l'associació catalana per oferir destinacions aptes per a aquest col·lectiu. Fins ara s'hi han acreditat prop d'una desena d'establiments hotelers, que s'afegeixen als onze establiments de restauració que ja hi ha acreditats. A banda d'això, l'associació també ha certificat com a Sense Gluten el Gnomo Parc i el parc aquàtic Water World, aquest últim durant aquest estiu.

En un comunicat, la gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, assegura que «cal tenir en compte que es tracta d'un col·lectiu molt sensible i fidel als llocs que disposen d'una oferta adaptada a les seves necessitats específiques, ja que acaben afectant també els seus acompanyants i és un condicionant important a l'hora d'escollir una destinació per a les seves vacances, especialment pel públic més familiar».

Els establiments certificats són: Hotel Anabel, Hotel Evenia Olympic Garden, Hotel Evenia Olympic Palace, Hotel Evenia Olympic Park, Hotel Evenia Olympic Suites, Hotel GHT Aquarium & Spa, Hotel GHT Oasis Park & Spa, Hotel GHT Miratge i Hotel Xaine Park.

Lloret Turisme va posar en marxa l'any passat l'Estratègia d'impuls al sector de la gastronomia en col·laboració amb la Fundació Alícia, amb l'objectiu de posicionar-se com una destinació especialitzada en cuina saludable. Aquest compta amb setze establiments promotors de l'alimentació mediterrània i acreditats per l'Agència de Salut Pública de Catalunya.