L'entitat Lloret Blau porta el consistori a la justícia per la neteja de la urbanització

L'entitat Lloret Blau, que aglutina veïns de la urbanització que porta el mateix nom, ha interposat una denúncia contra el consistori per negligència en la neteja de les seves parcel·les buides. Segons va explicar el president de l'entitat, Miguel Moreno, hi ha 236 parcel·les sense edificar que fa molts anys que no es netegen i que són un «polvorí per als incendis». Es tracta de diverses zones de la urbanització on hi ha vegetació molt a prop de les cases habitades i que, segons el president de l'entitat, «suposa un risc majúscul per a les famílies que hi viuen». Segons subratlla, fa molts anys que demanen a l'equip de govern de torn de l'Ajuntament que actuï per tal de netejar el sotabosc i la brutícia que s'acumula, i que la manca de solucions reiterada els ha obligat a recórrer a la via judicial. La denúncia s'ha presentat aquest 30 de juliol al Jutjat Contenciós Administratiu de Girona.

Moreno explica que l'Ajuntament de Lloret està obligat per llei a fer la neteja de forma subsidiària en cas que el propietari no ho faci per compte propi, i que posteriorment pot passar la factura al responsable perquè se'n faci càrrec. La manca de resposta davant dels diversos requeriments interposats és el que ha motivat l'entitat a interposar finalment una denúncia: «Hem presentat instàncies cada tres mesos i ens hem reunit amb aquest equip de govern, i tot i això no s'ha fet cap mena d'actuació», denuncia. «L'Ajuntament ens ha dit que no hi ha pressupost per fer la neteja d'aquestes parcel·les, però això no s'aguanta per enlloc», sosté.

Moreno va alertar que el risc d'incendi és molt elevat i va recordar l'incendi que es va declarar a la urbanització dels Pinares fa 40 anys i que va segar la vida de 21 persones.



Ciutadans de segona

Les queixes de diversos veïns de la quarantena d'urbanitzacions que té el municipi, i que segons el president de Lloret Blau «comparteixen els mateixos greuges», ha propiciat la creació d'una associació per actuar contra «l'oblit» del consistori. «Dos terços de la població de Lloret viu a urbanitzacions, però ens sentim com ciutadans de segona», conclou.