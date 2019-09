Santa Cristina apuja la partida d'asfaltatge de carrers d'enguany als 110.000 euros

L'equip de govern de Santa Cristina d'Aro, format per ERC i JuntsxCat, ha acordat per ple modificar la partida d'asfaltatge de carrers del municipi, passant dels 51.300 als 111.435 euros a la partida del pla d'inversions del pressupost d'aquest any. Així mateix també ha incorporat noves inversons amb la millora de la plaça mossèn Baldiri Reixac (60.000 euros), la dignificació de la pineda Suro de la Creu (25.000 euros), soterrar els serveis de la reurbanització de l'avinguda de l'Església (79.012 euros) i la instal·lació de punts de recàrrega de cotxes elèctrics (20.000 euros).

El canvi en la partida respon a una modificació dels pressupostos del 2019 de 127.762,5 euros, que, segons sosté l'alcaldessa, no comporten cap increment de la despesa, ja que s'han fet canvis en altres partides perquè el resultat final sigui el mateix. També s'ha fet una modificació de la plantilla amb una plaça de tècnic de recursos humans.

Així, el govern ha paralitzat obres que ja no es poden executar aquest any, com la primera fase de la xarxa d'aigua potable i sanejament del barri de Solius (240.000 euros), la nau polivalent de la zona esportiva (100.000 euros) o el parc musical annex a l'escola Pedralta (35.000 euros). «Respecte al barri de Solius, l'any vinent es farà la xarxa d'aigua potable i, sobre la nova nau, ens ho estem replantejant», va confirmar l'alcaldessa.

D'altra banda, també s'han anunciat increments en d'altres partides pressupostàries. És el cas, entre d'altres, de la tercera fase de les inversions en el pavelló d'esports, que passen de ser de 7.246 a 12.000 euros; la instal·lació de càmeres de seguretat (de 62.800 a 94.333 euros) i la instal·lació de bústies a les urbanitzacions de les Teules, Can Reixat i Roca de Malvet, que passa de 26.770 a 32.116 euros.

El total del pla d'inversions del pressupost d'enguany del municipi és de 2.452.719 euros.