Donen d'alta la dona ferida greu en el Correbous de diumenge a Vidreres

Els professionals mèdics de l'hospital Trueta de Girona van donar d'alta ahir la dona que va quedar ferida greu durant l'incident del Correbous de Vidreres. Fonts mèdiques van apuntar a Diari de Girona que la dona, d'edat avançada, va haver de ser operada d'urgència a causa de l'envestida del toro. La víctima estava ingressada en el recinte hospitalari des de diumenge.

Aquesta era l'única persona que encara restava en un centre de salut després dels fets de diumenge. Cal recordar que durant l'incident van resultar ferides 19 persones. Tots van ser donats d'alta el mateix dia dels fets, amb l'excepció d'aquesta dona, que va rebre la pitjor part.



La investigació

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners estan ultimant l'atestat de la investigació, que ben aviat entregaran al jutge de Santa Coloma de Farners –que s'encarrega del cas. Les entitats AnimaNaturalis i Lex Ànima van presentar ahir, segons Efe, denúncies per via administrativa perquè els organitzadors de la celebració siguin sancionats –la sanció podria comportar fins a 150.000 euros.

Els fets es van desencadenar aquest diumenge al vespre, quan un toro va saltar la tanca de la plaça mòbil, va envestir alguns espectadors que hi havia a la graderia i va deixar 19 persones ferides. El SEM en va evacuar vuit a l'hospital Trueta, mentre que a l'hospital Santa Caterina de Salt també es van atendre set persones, i totes, excepte una, van rebre l'alta el mateix dia dels fets. També hi va haver una persona que va ser atesa al CAP Güell.

D'altra banda, l'alcalde del municipi, Jordi Camps, va assegurar dilluns que l'Ajuntament estudia la possibilitat de deixar de celebrar el Correbous.



Animalistes al Parlament

Diverses entitats animalistes van reclamar ahir a totes les forces polítiques que apostin per l'abolició dels correbous després de l'incident de diumenge a Vidreres. «Demanem valentia política per iniciar un debat ferm i seriós», va assenyalar en declaracions als mitjans davant el Parlament la directora d'AnimaNaturalis, Aïda Gascón, que va parlar flanquejada per representants de fins a nou organitzacions de defensa dels drets dels animals.

Gascón va exigir a tots els diputats de la cambra catalana «la valentia que no han tingut fins ara» i va reclamar que el debat no s'enterri en les pròximes setmanes, que es preveuen d'alta intensitat política a Catalunya. L'animalista va assegurar que els correbous «avergonyeixen la societat catalana», ja que es tracta d'«un maltractament animal institucionalitzat» que, segons el seu parer, no hi hauria de tenir cabuda.

Gascón va instar les administracions a fer el necessari perquè es conegui l'opinió de la ciutadania de la societat catalana, ja sigui a través d'un referèndum, una consulta sense validesa jurídica o algun sondeig de gran abast. Tanmateix va reclamar als parlamentaris que «deixin d'amagar el cap sota l'ala i acabin ja amb aquestes festes cruels» i va assenyalar que en realitat els taurins «són pocs», per això no se'ls ha de tenir «por».

Les entitats animalistes reclamen «l'abolició total» dels correbous, encara que accepten que es produeixi «un debat» i es mostren disposades a seure fins i tot amb els qui defensen aquests esdeveniments.