Mor un homeals correbous de Llíria

Un veí de la localitat de Llíria va morir la nit de dimarts a conseqüència d'una greu cornada en ser envestit per una vaca en els festejos taurins de Llíria (València). Al voltant de les 19.30 hores de la tarda d'ahir, un home va resultar ferit de gravetat per la cornada d'una vaca en els festejos taurins d'aquesta localitat del Camp del Túria. Una ambulància va traslladar el ferit a l'hospital de Llíria, on finalment va morir hores després a causa de les greus ferides de la cornada. Amb motiu d'aquests fets, l'Ajuntament de Llíria i els membres de les penyes van decidir suspendre els actes taurins de la nit d'ahir.