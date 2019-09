Tres detinguts a Lloret per introduir bitllets falsos

La Policia Local de Lloret de Mar va detenir dilluns passat tres persones de nacionalitat francesa per introduir bitllets falsos de 20 i 50 euros. Segons l'Ajuntament, la col·laboració per part de diversos establiments comercials de la vila, que van denunciar els fets a la Policia Local, va ser «clau» per a la seva detenció. Diversos comerços havien alertat prèviament la policia que una parella, un home i una dona, de parla francesa, havien intentat pagar amb bitllets falsos de 20 i 50 euros.



La detenció

La descripció donada pels comerciants, que incloïa la matrícula del cotxe, de França, on una tercera persona els esperava, va permetre que un dels auxiliars de protecció civil els localitzés i aquest va alertar les patrulles de policia, que el van interceptar quan tractaven de fer l'estafa en una botiga del passeig Marítim. A l'escorcoll es van trobar més de 200 euros en bitllets falsos i una quantitat superior en moneda i bitllets en fraccions més petites presumptament per estafes consumades, la qual cosa fa pensar que el delicte podria superar els 400 euros.

Les primeres diligències efectuades per Policia Local van identificar sis botigues de Lloret on havien intentat fer o consumat l'estafa i introduït bitllets falsificats. Els detinguts van passar dimarts a disposició dels Mossos.