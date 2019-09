L'Ajuntament de Blanes es reuneix amb Interior per tractar l'incivisme

L'equip de govern de Blanes, encapçalat per l'alcalde, Àngel Canosa (ERC), es va reunir dimecres amb el director dels Serveis Territorials del Departament d'Interior a Girona, Albert Ballesta, i el cap dels Serveis Tècnics de Jocs i Espectacles a Girona, David Mundó. A la trobada també hi van assistir diversos comandaments policials. Tot i no concretar les mesures pactades, Canosa va valorar positivament la trobada: «Entenc que, després d'aquesta trobada, hi ha motius per a l'optimisme, per pensar que podrem començar a veure bons resultats amb aquest nou enfocament».

El dirigent també va explicar que l'equip «continua treballant per donar resposta al malestar de la ciutadania», que s'ha revifat els darrers dies. En un comunicat, l'Ajuntament atribueix el malestar al «canvi d'actitud d'alguns empresaris del sector de l'oci nocturn que han demostrat una manca de compromís per solucionar un problema que, en definitiva, té les seves arrels en determinats tipus de clients que van als seus locals».

Segons l'Ajuntament, la reunió d'aquest passat dimecres es completarà molt properament amb una nova trobada amb els dos empresaris que gestionen les discoteques Arena, Essència i Sala Vega.



Els veïns, cansats

Els veïns de les zones properes als locals d'oci nocturn i de l'estació de tren, agrupats sota la plataforma Per uns barris més segurs, estan «cansats» d'aquesta situació. L'entitat, que el passat 30 d'agost va organitzar una manifestació contra els aldarulls que va concentrar mig miler de persones, està «cansada» que els «ignorin i que ningú posi remei a la problemàtica».

A través de les xarxes socials, la plataforma denuncia que en els darrers dies s'han viscut diversos episodis d'incivisme i, fins i tot, inseguretat al carrer. Els veïns expliquen que la nit de divendres a dissabte un grup de joves els va trencar els vidres de la porta d'entrada d'un bloc de pisos. També manifesten que es van despertar amb senyals de trànsit arrancats i baralles a crits. Finalment, apunten que en cap d'aquests episodis hi havia presència policial, un dels trets que més critiquen.