ERC de Vidreres acusa l'Ajuntament d'usar pesticides amb glifosat sense avisar

El grup municipal d'Esquerra Republicana (ERC) de Vidreres acusa l'Ajuntament d'haver usat pesticides amb glifosat sense avisar els veïns.

La portaveu del grup, Anna Clapés, va explicar ahir en declaracions a Diari de Girona que a principis del mes de juliol –concretament el dia 10– una empresa va realitzar fumigacions als arbres del parc de Mas Flassià sense alertar-ne els veïns de la zona. Segons Clapés, en la fulla de treball «s'indica que s'ha de comunicar als veïns i no ho van fer».

Clapés va insistir que, altres cops, quan s'ha fumigat n'han alertat els veïns per no entrar en la zona afectada fins al cap d'unes hores. La republicana va concretar que el grup municipal d'ERC volia presentar una moció que finalment es va retirar de l'ordre del dia: «Ens van dir que es retirava de l'ordre del dia perquè es faria una reunió de treball que no s'ha fet». Clapés va afegir que el grup demana que es deixi d'utilitzar aquest pesticida «perquè hi ha nombrosos casos que indiquen que és perjudicial per a la salut». A la zona on es va aplicar, als arbres del parc de Mas Flassià, hi ha una zona residencial a uns vint metres i escaig de distància, un fet que preocupa el veïnat.



El glifosat

El glifosat és un popular herbicida que fabrica la multinacional Monsanto, adquirida per la companyia alemanya Bayer. Alguns científics han alertat en repetides ocasions que aquest herbicida no només elimina les males herbes, sinó que també elimina plantes de les quals depenen alguns insectes per a la seva alimentació. Per aquest motiu, Àustria en va prohibir l'ús i fa 48 hores el Govern alemany ha seguit els mateixos passos i s'ha compromès a eliminar el glifosat de cara al 2023. Aquest herbicida és polèmic des de fa anys. La marca Monsanto ha estat denunciada en repetides ocasions i, un dels seus productes, el Roundup, està vinculat a l'aparició de càncer. De fet, un jutjat dels Estats Units va condemnar la cadena a indemnitzar un home víctima d'aquest herbicida.