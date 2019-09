Un grup de nens fa una exposició a Arbúcies amb la brutícia de la riera

Els membres del Centre Obert d'Arbúcies han realitzat una exposició a la plaça de la Vila per denunciar l'estat de la riera al seu pas per Arbúcies. Els autors de l'obra són un grup de nens que ha recollit deixalles de la riera i les ha utilitzat per construir una exposició que denuncia l'incivisme i la brutícia en l'entorn natural.

Dos cartells de la plaça informen de l'activitat que s'ha dut a terme: «Durant els mesos de juliol i agost la mainada del Centre Obert hem fet neteja de la riera d'Arbúcies. Hem classificat i guardat les deixalles recollides per realitzar aquesta exposició». Els infants van subratllar que «volem conscienciar la població sobre l'estat de la riera i la repercussió que té en la nostra salut i en l'ecosistema». Al llarg de l'exposició es poden llegir frases com: «el mar no és una deixalleria» o «stop tòxics».

El col·lectiu que ha realitzat aquesta tasca ha estat un grup de nens i nenes que ha sortit cada dia de neteja, amb l'equipament adequat per fer l'activitat: motxilla, guants, tisores, bossa o sac, bastó i braçal identificatiu.