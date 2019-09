L'Ajuntament de Santa Coloma instal·larà 9 càmeres de vigilància

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha anunciat que instal·larà nou càmeres de vigilància en diversos punts del municipi. Segons l'Ajuntament, es tracta d'un sistema de videovigilància per llegir i reconèixer les matrícules dels vehicles que circulen per aquests punts amb un sistema que està connectat a l'Ajuntament i que funciona les 24 hores del dia transmetent la informació en temps real.

El concurs per a la licitació d'aquest sistema es va impulsar en l'anterior legislatura. La licitació es va adjudicar per un import de 70.000 euros. Amb la instal·lació i funcionament del nou equipament de seguretat, els principals accessos a la població queden sota vigilància, com són les arribades per la carretera d'Anglès, de Sant Hilari, de Castanyet, de Sils i del Balneari. A més, s'han instal·lat càmeres als accessos a les urbanitzacions de Santa Coloma Residencial, de Can Malladó-Can Camps i al Masserra. Amb aquesta mesura es dona compliment a diferents mocions que el ple va acordar en el sentit d'augmentar les mesures de protecció a la població.