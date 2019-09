Xoca contra un arbre i bolca el cotxe anant molt begut

Un conductor molt begut va protagonitzar aquest dijous al vespre un accident de trànsit espectacular. Quan circulava per l'avinguda de Josep Pla va sortir de la via, va xocar contra la vorera i, de retruc, contra un dels arbres d'aquest vial del barri del Rieral.

A dins del vehicle hi anaven dos ocupants, un dels quals va resultar ferit lleu, que presentava dolors a les cervicals. Es tracta de l'acompanyat del conductor.

Aquest accident de trànsit va tenir lloc pels volts de les vuit del vespre. A Lloret de Mar estava plovent de valent i el terra dels carrers estava ben moll quan el conductor va acabar accidentat. La Policia Local de Lloret, el SEM i els Bombers es van traslladar al lloc. Es van extreure les dues persones del vehicle, que va quedar del tot bolcat al mig del carrer.



Begut al volant

El conductor presentava signes evidents d'anar sota l'efecte de les begudes alcohòliques. Per aquest motiu, els agents de la Policia Local de Lloret li van practicar la prova d'alcoholèmia.

L'home va donar un positiu de 1,00 mg/litre d'aire expirat en la primera prova. I en el segon test, 0,93 mg/litre. És a dir, va superar en quatre vegades el límit permès, que està en 0,25 mg/litre d'aire expirat en el cas dels conductors de turismes.

Per tot això, els policies van denunciar el conductor. Un home d'uns 40 anys i nacionalitat espanyola. Està denunciat penalment per un delicte contra la seguretat del trànsit, ja que havia conduït sota els efectes de l'alcohol. I també se l'ha denunciat i se li fa una reclamació pels danys ocasionats a la via pública, bàsicament la destrossa de l'arbre contra el qual va impactar.