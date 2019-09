El càmping Blanc-Eivissa, en una situació similar

El ple de l'Ajuntament de Blanes, que es va reunir el darrer dijous d'agost, va beneir el rebuig al recurs presentat pel càmping Blanc- Eivissa per una multa d'1,34 milions d'euros imposada fa uns anys per consistoris precedents per una infracció urbanística «molt greu» en haver ampliat l'activitat i l'ús de l'activitat, sense llicència i de manera il·legal. La sanció al càmping Blanc-Eivissa, desestimada per un jutge, es va tornar a imposar perquè el termini de què disposava la corporació per multar-los encara és vigent. Els propietaris del càmping va recórrer als tribunals per evitar la sanció, ja que consideraven que el termini legal de resolució de l'expedient municipal havia caducat. El jutge els va donar la raó però els serveis jurídics de l'Ajuntament, «hàbils» en paraules de Canosa, van concloure que es podia obrir un nou procés sancionador. Davant la decisió de l'equip de govern, l'empresa va presentar un nou recurs que l'Ajuntament va desestimar.