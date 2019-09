Mor un vianant atropellat per un cotxe a l'N-II a Vidreres

Un vianant ha mort atropellat per un cotxe aquesta matinada a l'N-II a Vidreres, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 05.07 hores d'aquest diumenge al quilòmetre 693 de l'N-II, a tocar de l'encreuament amb la C-35, de Maçanet a Llagostera. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme que circulava en sentit Girona ha atropellat un vianant, que ha mort in situ com a conseqüència de l'accident.

El conductor del cotxe, segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'hospital Santa Caterina de Salt. Arran de la incidència, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers i dues ambulàncies del SEM. Pel que fa a l'afectació viària, l'N-II ha estat tallada en sentit nord i s'ha circulat a través de pas alternatiu durant gairebé tres hores.