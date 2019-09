El TSJC desestima el recurs del càmping Bella Terra de Blanes

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs d'apel·lació del càmping Bella Terra contra el pagament de l'aval de la multa d'1,5 milions que l'Ajuntament de Blanes li va imposar. Tot i que aquesta decisió encara admet un recurs de cassació.

El maldecap del càmping va començar l'any 2017, quan el departament d'Urbanisme de l'Ajuntament va imposar una sanció milionària a l'empresa per fer un ús continuat d'un espai del càmping sense disposar de llicència, on també va fer ampliacions sense llicència, cosa que es considera una «infracció urbanística molt greu».

Davant aquests fets, el càmping va imposar un recurs contenciós administratiu al jutjat de Girona argumentant que la sanció es basa en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del 2010 –que va ser impugnat i retirat–, i paral·lelament va demanar la suspensió cautelar del pagament de la multa –que generalment s'ha d'abonar encara que el suposat infractor la pugui recórrer als tribunals.

El jutjat va estimar suspendre cautelarment el pagament de l'import de la multa fins a la resolució judicial definitiva però va instar el càmping a presentar un aval a l'Ajuntament pel valor de l'import de la sanció, és a dir, que va resoldre que el càmping havia d'avalar 1,5 milions.

Per aquest motiu, l'establiment urbanístic s'hi va oposar i va recór­rer aquesta decisió judicial al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ha desestimat el recurs i que dona la raó a l'Audiència. Ara, el càmping ha d'abonar l'aval o bé pot presentar un recurs de cassació al Tribunal Superior i mentre el procés al superior estigui vigent se suspèn el pagament de l'aval.

Tot i aquest procés judicial, paral·lelament continua vigent el procés al Jutjat de Girona entre el càmping i l'Ajuntament, un procés que ha de dictar sentència sobre si la multa era legal o no. L'Ajuntament argumenta que sí, perquè amb el Pla de Costes del 2005 quedava clar que aquell era un espai protegit.

La multa més copiosa

Fonts de l'Ajuntament de Blanes apunten que tot i que es tracta d'una «petita victòria», el procés judicial principal que debat sobre la legalitat de la multa continua vigent. En referència a aquest procés, el consistori argumenta que l'any 2005 es va aprovar el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, que va marcar com a ter­reny protegit els espais que el càmping va utilitzar.

La sanció d'1,5 milions que va imposar l'Ajuntament, en cas de fer-se efectiva, seria la multa més copiosa que ha imposat mai l'Ajuntament. Sigui com sigui, les mateixes fonts consultades asseguren que aquest procés «presumiblement» tardarà «un o dos anys més» a resoldre's.