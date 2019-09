Un tiroteig a Vidreres acaba amb un ferit a Aiguaviva Park

Un tiroteig a la urbanització Aiguaviva Park del municipi de Vidreres va acabar amb un home ferit per impacte d'arma de foc. Els fets van passar el passat dilluns al vespre i no hi va haver detinguts.

Segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra a Diari de Girona, el cos va rebre l'avís dilluns a tres quarts d'onze del vespre per part de l'hospital de Blanes, el centre on es va atendre la víctima. Quan els agents dels Mossos d'Esquadra van acudir al lloc dels fets els autors havien marxat de la zona de l'urbanització. En aquest sentit, no hi va haver detinguts. De totes maneres, els esdeveniments estan sota investigació de la Unitat Territorial d'Investigació (UTI) dels Mossos d'Esquadra a Girona. La urbanització Aiguaviva Park ja va ser centre d'atenció, a principis d'estiu, per part d'un operatiu antidroga de la Guàrdia Civil que va acabar amb detinguts.