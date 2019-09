Es Codolar, la platja de Tossa amb aigua de menys qualitat segons un estudi

Estades marines universitàries. Cinc estudiants han realitzat una estada de quinze dies per estudiar la qualitat de l'aigua de totes les platges de Tossa de Mar.

cala Giverola, es Codolar, ses Illetes i la platja Gran

Les estades marines

L'estada s'emmarca en un projecte organitzat per l'associació mediambiental Xatrac, que té l'objectiu d'apropar els universitaris al món professional de la investigació a través del treball de camp. Enguany ha estat la primera edició de les estades, que s'han realitzat entre el 2 i el 15 de setembre, i s'han centrat a investigar la qualitat de l'aigua de les platges de Tossa. Els joves han realitzat un informe sobre les conclusions de la seva investigació, que han presentat a l'Ajuntament de Tossa de Mar. Tanmateix han realitzat una divulgació «a peu de carrer» a la plaça d'Espanya de Tossa de Mar.

Un dels responsables del projecte, Santi Escartin, destaca que aquest «consisteix a passar dues setmanes en un municipi de costa amb la finalitat que els estudiants tinguin un aprenentatge potent sobre el treball de camp, la investigació en biologia marina i sobre els problemes del litoral». Segons Escartin, aquest tipus d'estada no és freqüent a les universitats, que normalment per manca de recursos no inverteixen en aquestes estades: «Malauradament, les universitats fan poc treball pràctic, no només de recerca científica, sinó de tot el conjunt de coses». L'entitat organitzadora ha aconseguit que els estudiants de la Universitat de Girona (UdG) que hi han participat tinguin un reconeixement de crèdits, tot i això, la «manca de temps» els ha impedit ampliar aquest acord amb més universitats. «Enguany només la UdG reconeix crèdits però estem treballant perquè de cara a l'any que ve ho puguem ampliar», ha apuntat Escartin. Els organitzadors destaquen que l'estada s'ha pogut dur a terme gràcies al recolzament de l'Ajuntament, que també se n'ha beneficiat en obtenir un estudi gratuït de la costa.



La visió dels estudiants

Un dels estudiants que ha participat en les estades, Oriol Moreno, que està finalitzant els seus estudis de Biologia a la UdG, ha valorat positivament l'experiència: «L'estada m'ha aportat molta llibertat a l'hora de prendre decisions. La diferència més gran que he vist amb la universitat és que allà ens diuen com hem de fer les coses i aquí ens han donat llibertat per fer-ho nosaltres».

Moreno també afegeix que l'experiència de presentar els resultats a l'Ajuntament de Tossa ha estat molt «professionalitzadora»: «Hem explicat la recerca als regidors i ha sigut una experiència molt bona, i el feedback ha sigut molt positiu perquè aprofitaran el nostre material». Els estudiants també han compartit els resultats a través de les xarxes socials amb la creació d'un compte d'Instagram: @estadesmarines.uni.