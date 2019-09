La policia aixeca 45 actes per drogues i consum d'alcohol en una nit a Blanes

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Blanes van aixecar 45 actes, la majoria per consum d'alcohol i tinença de drogues, en un operatiu d'un dia a l'estació de tren del municipi. L'actuació es va fer aquest dissabte i la policia també va trobar dues armes.

L'actuació forma part de les mesures acordades amb el Departament d'Interior per lluitar contra els aldarulls a la zona d'oci nocturn dels Pins i la Plantera. La mesura es fa per controlar, precisament, la introducció de drogues, armes prohibides i el consum d'alcohol a la via pública.

En aquest sentit, els agents van actuar durant més de tres hores en el marc de l'anomenat operatiu Via. Del total de 45 actes aixecades, la Policia Local en va obrir 28 per incompliments de l'Ordenança de Civisme i Convivència per consum d'alcohol a la via pública. Els agents també van comissar diverses begudes alcohòliques.



Mesures de la Generalitat

Per la seva banda, els Mossos en van aixecar disset, quinze d'elles per tinença de drogues i dues més per portar armes prohibides. L'operatiu va començar cap a les deu de la nit i es va allargar fins a quarts de dues de la matinada de dissabte a la zona de l'estació de tren. Posteriorment, els efectius de la Policia Local van continuar patrullant de matinada al voltant de la Zona d'Oci Nocturn dels Pins i van aixecar vuit actes més, novament per incompliments de la Ordenança de Civisme i Convivència.

En aquest cas, a banda de consum d'alcohol al carrer, també se'n van obrir per sorolls, entre d'altres. L'operatiu és una de les mesures acordades a la reunió de seguretat extraordinària que es va celebrar fa deu dies i que va comptar amb la presència del director territorial d'Interior a Girona, Albert Ballesta.

L'objectiu és controlar les persones que arriben a Blanes en tren per anar a la zona lúdica del municipi i vigilar la introducció drogues, armes i el consum d'alcohol.



Trobades i reunions

Paral·lelament, l'alcalde, Àngel Canosa, s'està reunint aquests dies amb representants dels locals d'oci nocturn i els veïns de les zones afectades per avançar en la resolució de la problemàtica. Per altra banda també s'ha reunit amb representants de la pataforma local Per uns Barris més Segurs, que demanen més protecció.