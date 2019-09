Picabaralla entre els socis de govern a Santa Coloma per un contracte

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners va celebrar dilluns un ple carregat de tensió. La polèmica rau en la decisió per part de l'alcaldia de no perllongar el tècnic de cultura responsable de La Casa de la Paraula. Segons l'alcaldessa, Susagna Riera (JxCat), «senzillament volem un altre tipus de persona».

La persona en qüestió tenia un contracte temporal de tres anys que finalitza el proper 30 de setembre. L'alcaldessa va confirmar ahir a aquest diari que «no li renovarem el contracte». Riera va defugir parlar més sobre els fets.

Durant el ple, la regidora de Cultura, Mireia Mitjavila (ERC), va deixar palesa la seva «ferma oposició» a la decisió de l'alcaldia. En un discurs que va rebre els aplaudiments de gran part del plenari, Mitjavila va insistir en la necessitat de figures com la que exercia el tècnic de cultura municipal.

Per la seva banda, el tinent d'alcalde, Joan Martí (ERC), va manifestar que la figura del tècnic és una figura «absolutament necessària». Segons Martí, en el seu moment es va fer un procés de selecció per una durada de tres anys: «El més habitual un cop finalitza el termini és prorrogar la plaça mentre es torna a fer una nova convocatòria». «Per decisió de l'alcaldia aquesta convocatòria no es farà i la plaça quedarà vacant».

Es desconeix si les funcions que exercia el tècnic seran assumides per personal de l'administració o si es tornarà a convocar la plaça més endavant.



Més punts

Els regidors d'Esquerra Republicana (ERC) i la CUP van entrar en una discussió amb els regidors socialistes (PSC) i de Junts per Catalunya (JxCat) sobre el recull de les declaracions de la regidora republicana, Carme Dilmé, durant el ple de constitució. La regidora va demanar que es canviï de l'acta la paraula «acusar» quan es parla de la seva intervenció en el dia del ple. La petició va ser votada i aprovada.



Modificació de crèdit

El ple va deixar palesa la situació econòmica del municipi, que ha hagut de fer una modificació de crèdit de 87.181,92 euros per poder finançar les despeses de la festa major. Segons va apuntar l'alcaldessa, aquests diners s'han obtingut de places que no s'han cobert a l'Ajuntament i del fons de contingència.