Vidreres farà una consulta popular per decidir el futur dels correbous en el municipi

L'Ajuntament de Vidreres convocarà una consulta popular per decidir si eliminen els correbous de la festa major o no. L'alcalde del municipi, Jordi Camps, ha avançat que després d'una reunió amb els organitzadors de l'acte i una entitat animalista, l'equip de govern municipal ha optat per demanar als veïns de Vidreres que decideixin sobre el futur de l'activitat.

D'aquesta manera, Camps ha avançat que encara no tenen cap data en ment, però sí que "l'objectiu és fer-la abans de la primavera de l'any vinent". El primer pas per avançar en els tràmits que farà el consistori serà demanar "assessorament a la Generalitat" i també a "altres municipis que han fet processos participatius similars".