La família del noi de 17 anys aparegut mort a Lloret dubta que fos un accident

La família d'un jove alemany de 17 anys que va aparèixer mort a Cala Banys (Lloret) a principis de juliol busca testimonis del dia de la seva mort. Segons recull el diari alemany Bild en una publicació del 12 de setembre, la mare del jove Matin Buschmann, Sonja, critica la manca d'informació per part dels cossos policials espanyols i assegura que «alguns testimonis van veure el seu fill espantat i amb la samarreta ensangonada» el dia que va morir.

El cos del noi va ser localitzat per un submarinista el 7 de juliol d'enguany a cinc metres de profunditat i amb un fort cop al cap, amb una samarreta i calçotets. Buschmann es trobava a Lloret de vacances amb uns amics. Un dia abans de trobar el seu cos, el grup de companys en va denunciar la desaparició.

La mare de la víctima ha emès un comunicat a les xarxes socials en què demana trobar testimonis que estiguessin prop de l'hotel Flamingo, Cala Banys o l'entorn de la discoteca Colossos –tot i estar tancada aquell dia– als volts de les dues de la matinada del 6 de juliol. Segons un escrit que s'ha compartit a les xarxes socials, aquella matinada la víctima va marxar corrent quan es trobava a la platja després d'haver discutit amb tres persones. El text destaca que la darrera comunicació del jove amb la seva família va ser el 5 de juliol a les 23.44 hores. La matinada del 5 al 6 de juliol va ser el darrer dia en què el grup d'amics va veure en Matin. Aquests van reconèixer a les forces policials que havien begut molt durant aquella nit –tot i que el jove era menor d'edat– i que li van perdre la pista. En no saber-ne res, el 6 de juliol a les dues del migdia en van denunciar la seva desaparició.



Sense informació

La mare del jove assegura que no té informació: «Ni la policia ni les autoritats espanyoles ni l'agència de viatges amb la qual van organitzar el viatge ens diuen res», expressa. «He sol·licitat informació i encara no me l'han donat», assegura. La mare relata que es va assabentar de la mort el seu fill a través de la xicota d'aquest, que li va enviar un missatge. «Reitero que fins a dia d'avui ni la policia ni l'agència de viatges no ens han dit res», insisteix la mare.

«No em donaré per vençuda fins a poder esclarir les circumstàncies de la mort del meu fill», expressa la dona com a conclusió d'un missatge en què demana la col·laboració ciutadana per tal d'acabar d'aclarir els fets.

D'altra banda, en un text compartit en el perfil de Facebook de la mare de la víctima, s'explica que la família ha demanat a la fiscalia de Darmstadt, la ciutat natal de la víctima, que obri una investigació per esclarir les causes de la mort i per esbrinar si existeix la possibilitat que una tercera persona estigui implicada en els fets, ja que desconfien de la teoria de les autoritats espanyoles de què va ser una mort accidental. En aquest text la família destaca que encara no han obtingut ni el telèfon mòbil ni la maleta del seu fill.