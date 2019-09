L'Ajuntament de Tossa enterra el projecte del port esportiu per «innecessari» i per «no respectar» l'entorn natural

Una recreació del port de Tossa, feta l'any 2002, quan es va plantejar per primera vegada

Tossa de Mar (Selva) no tindrà port esportiu perquè és un projecte "innecessari" i "contrari als interessos mediambientals vigents". El ple de l'Ajuntament va aprovar enterrar el polèmic projecte i deixar sense efecte el conveni del 2012 acordat entre l'anterior alcaldessa, Gisela Saladich (Independents de la Selva) i amb els promotors. Els vuit regidors de l'equip de govern (JxTossa, Endavant Tossa i ERC) van votar-hi a favor juntament amb el regidor de Ciutadans mentre que els quatre regidors de Tossa Unida van abstenir-se. El projecte preveia 400 amarres a la zona d'Es Codolar, un hotel de 5 estrelles, xalets de luxe i un hospital marí. Durant el ple d'ahir també es va recordar que la consulta popular per conèixer l'opinió ciutadana no es va poder fer perquè la justícia la va suspendre.

L'equip de govern de Tossa de Mar (Selva) ha deixat sense efecte el conveni que preveia la construcció del polèmic port esportiu a la zona d'Es Codolar. L'havia signat l'anterior alcaldessa, Gisela Saladich, amb els promotors Star Assets i Feanda 2, el 14 de març del 2012. També es va proposar fer una consulta popular el 2016 per conèixer l'opinió dels ciutadans però el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona la va suspendre cautelarment una setmana abans. El motiu va ser la impugnació de la Subdelegació del govern espanyol per entendre que el referèndum necessitava el permís del Consell de Ministres, un pas que el consistori no havia fet.

Segons va exposar ahir el regidor d'Urbanisme, Ramon Gascons, el projecte reflectit en el conveni és "innecessari i contrari als interessos mediambientals vigents, atès que el seu contingut no respecta els principis de protecció de la qualitat ambiental que han de regir les actuacions amb incidència en el medi natural". I va recordar que la consulta havia quedat suspesa per decisió judicial. L'any 2017, la Generalitat també va expressar el seu rebuig al considerar que era un projecte "forçat" i sense demanda al territori.

El projecte preveia la construcció de més de 33.000 m2 de superfície amb 396 marres, magatzems, locals comercials i aparcament per a 400 vehicles. Així mateix, incloïa un hotel de 5 estrelles situat a l'antic camí de Lloret (sector Ses Alzines) amb una edificabilitat de 8.000 m2 de sostre a desenvolupar preferentment en planta baixa i quatre xalets de luxe amb 6.000 m2 de sostre. A més a més, el port incorporava un hospital marí de 510 m2 per a investigació i tractament d'espècies marines.

D'altra banda, la construcció del port també comportava l'execució d'un túnel per connectar el nucli urbà de Tossa amb el port, d'acord amb el projecte que en el seu dia va redactar la Diputació de Girona.

Segons el conveni, els promotors també es feien càrrec del condicionament del camí de ronda i del camí ral; de la instal·lació dels serveis bàsics a la zona (aigua, electricitat, gas, telefonia) tant a la zona d'aprofitament privat com al port esportiu; de la cessió de les zones verdes a l'Ajuntament; i també es comprometien a col·laborar amb l'Ajuntament en l'execució de projectes d'interès general.



Un dipòsit d'aigua regenerada

Durant el ple d'ahir, l'alcaldessa, Imma Colom, va informar de la signatura d'un conveni amb els propietaris d'una finca del sector de Can Martí perquè l'ajuntament hi pugui instal·lar un dipòsit d'aigua regenerada. La superfície afectada és de 762 metres quadrats i el consistori no haurà de pagar cap contraprestació econòmica a la propietat.