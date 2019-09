Els hotelers de Lloret preveuen un impacte econòmic «important» per la fallida de Thomas Cook

Tranquil·litat aquest dilluns a Lloret de Mar (Selva) després de l'anunci de fallida de l'operador de viatges britànic Thomas Cook, que aquesta temporada preveia traslladar 13.200 turistes a les comarques gironines. Els viatgers asseguren que estan "tranquils" perquè el consolat els ha assegurat que trobaran alternatives per repatriar-los en la data prevista de finalització de les vacances i tenen l'allotjament garantit als hotels. L'operador ha cancel·lat catorze vols a l'aeroport de Girona des d'ara i fins a l'11 d'octubre, quan acaba la temporada. La principal incertesa es troba ara entre els hotelers. El president del Gremi d'Hotelers, Enric Dotras, ha afirmat que l'impacte econòmic serà "important" per aquestes habitacions compromeses que finalment quedaran penjades i les vacances que, en alguns casos, potser encara no s'han cobrat.

"Que estigui tothom tranquil", ha afirmat Dotras que fa una crida a la calma després de la fallida de l'operador de viatges Thomas Cook. Segons detalla el president dels hotelers de Lloret de Mar, l'agència de consum britànica els ha assegurat que es farà càrrec de "totes les despeses" fins que els turistes que es trobaven enmig de les seves vacances tornin a casa.

La companyia va traslladar el 2018 12.600 viatgers fins a l'aeroport de Girona i la previsió d'aquest any era portar-ne uns 13.200. Thomas Cook, però, ja ha cancel·lat catorze vols des d'ara i fins a l'11 d'octubre. El sector turístic calcula que això suposarà que, finalment, aquest 2019 hauran transportat entre 9.000 i 10.000 passatgers fins a les instal·lacions de Vilobí d'Onyar.

El Gremi d'Hotelers ha enviat una circular als 120 hotels de Lloret de Mar per obrir un canal de comunicació i avaluar l'impacte que té per al sector. Amb la informació que han recopilat fins al moment de deu dels hotels que tenien reserves amb Thomas Cook, calculen que hi ha almenys 300 turistes afectats per la fallida.

"Ara hem de veure com es fa el tràmit de la manera més fàcil i menys dolorosa per al client", ha afirmat Dotras que subratlla que la prioritat per als hotels és garantir que els turistes poden acabar la seva estada i tornar amb la màxima normalitat. "El client és intocable i el protegirem fins que torni a casa seva", ha dit. Per això, s'han posat a disposició dels hotels per ajudar en la coordinació entre les administracions catalanes, espanyoles i britàniques, els hotels i els turistes.

Un cop es pugui tancar aquest episodi i es puguin repatriar tots els turistes que s'han trobat amb la fallida de Thomas Cook enmig de les vacances, començarà el moment d'avaluar les conseqüències econòmiques per al sector. Dotras exposa que l'operador britànic era un dels més grans amb qui treballaven els hotels de Lloret i, per tant, que hauran de "treballar per substituir" i atraure nous clients.

A més, recorda que encara hi havia un gruix de turistes que havien de viatjar fins a Lloret abans de l'11 d'octubre i que tenien les reserves fetes. Segons el president dels hotelers, l'afectació econòmica serà "important". "Hem de tenir en compte que cada empresa té un tipus de contracte diferent, alguns tenen acordat un prepagament però d'altres tenen tota la facturació pendent de cobrar", ha explicat Dotras que subratlla que aquests hotels hauran de recórrer a vies de reclamació per liquidar el deute.

El Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu s'ha posat en contacte amb Aena i amb l'operador de viatges per recopilar informació i avaluar la situació per poder donar resposta a les possibles necessitats del sector.



Retorn assegurat

La Nicola i la seva família va arribar a Lloret de Mar fa dos dissabtes i tenen el vol de tornada el dia 28. "El nostre allotjament esta assegurat i ens han dit que el vol d tornada també, per tant no estem gens preocupats", ha explicat. La família de Liverpool assegura que no perdran les vacances i que afrontaran els dies que els hi queden a Lloret amb la intenció de "gaudir-les".

Sobre els viatgers que encara no havien fet el viatge, Nicola creu que podran recuperar tots els diners: "Si no és a través de Thomas Cook, serà a través del govern britànic". Per això, afirma que estan més preocupats per l'impacte que tindrà la fallida per als treballadors. "Parlem de moltes persones que perdran els llocs de feina, això és el més preocupant", ha conclòs.